Capex Polymetal в 2023 году может оказаться ниже прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Capex Polymetal по итогам 2023 года с учетом курсов валют может составить $650-700 млн, заявил на телеконференции глава компании Виталий Несис.

Ранее Polymetal прогнозировал капитальные затраты в текущем году порядка $700-750 млн.

В 2024 году, отметил Несис, ожидается снижение capex до $400-450 млн.

Для сравнения, в 2022 году капитальные затраты Polymetal составили $794 млн.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).