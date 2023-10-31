Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Capex Polymetal в 2023 году может оказаться ниже прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Capex Polymetal по итогам 2023 года с учетом курсов валют может составить $650-700 млн, заявил на телеконференции глава компании Виталий Несис.

Ранее Polymetal прогнозировал капитальные затраты в текущем году порядка $700-750 млн.

В 2024 году, отметил Несис, ожидается снижение capex до $400-450 млн.

Для сравнения, в 2022 году капитальные затраты Polymetal составили $794 млн.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Виталий Несис ИСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });