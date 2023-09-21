Глава Polymetal International: казахстанская компания, оказавшись независимой, получит массу возможностей

Виталий Несис рассказал о продаже российских активов и о планах в Казахстане

Глава Polymetal International: казахстанская компания, оказавшись независимой, получит массу возможностей Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг Polymetal все более тяготеет к Казахстану: перенес в Астану с Джерси регистрацию головной компании, первичный листинг - из Лондона, и один из своих ключевых проектов развития - новый автоклав - в Павлодарскую область с российского Дальнего Востока. Сейчас компания ищет покупателя на российский бизнес, подпавший под санкции США. О ходе переговоров и дальнейших планах холдинга глава Polymetal International Виталий Несис рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан".

Новый автоклав

- Когда будет принято инвестрешение по казахстанскому автоклаву?

- По "Тихоокеанскому ГМК" совет директоров в 2021 году одобрил $70 млн на предстроительную фазу - проектирование, заказ оборудования с длительным сроком изготовления и подготовку площадки строительства. Из этой суммы в Советской Гавани мы фактически успели потратить $10-15 млн. Плюс заказали автоклав. Сейчас остаток денег "переехал" в другую локацию, и мы продолжаем работать в рамках прединвестиционного бюджета, одобренного в 2021 году. Бюджет собственно инвестиционной фазы совет директоров будет готов одобрить в конце следующего года. Тогда в базовом сценарии автоклав прибудет на площадку летом 2025 года и заработает в середине 2028-го.

- Поставщик автоклава тот же самый, что для АГМК-2?

- Да, та же бельгийская компания. Доставлять автоклав планируем по Севморпути, потом вверх по Оби и Иртышу. Площадка строительства находится примерно в 10 км от Иртыша. Рельеф простой, поэтому в целом логистика будет сравнима с той, что была на второй очереди АГМК.

- Оценки capex были $730-780 млн. Насколько это актуально?

- Будем обновлять оценку с учетом перемещения площадки в Казахстан, где цены на стройматериалы другие, и кое-какие технологические моменты тоже изменятся. Инфляцию, опять же, необходимо учесть. Но, полагаю, $700-800 млн - это довольно точная оценка.

- При прочих равных строительство в Казахстане и в Хабаровском крае отличается по цене?

- В Казахстане дешевле. Считаем, что при прочих равных экономия на строительно-монтажных работах будет процентов двадцать.

- Почему же изначально рассматривался Хабаровский край?

- Совгавань была выбрана с прицелом на импортный концентрат из Австралии и Латинской Америки. Были пробные контракты. Теперь эта логика не работает.

- Какая в таком случае потребность в мощностях в Казахстане, если импортный концентрат отпал?

- С учетом того, что хотим по возможности дублировать все проектные решения второй очереди Амурского ГМК, мощность определена на уровне 250-300 тыс. тонн концентрата в год в зависимости от содержания серы. Кызыл обеспечит загрузку на 60%, оставшиеся 40% будем искать на рынке Центральной Азии и Западного Китая. Так как нам еще пять лет до запуска, задача вполне выполнимая. Тем более что Казахстан задекларировал масштабное увеличение инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы, активно развивается золотодобывающая промышленность в Кыргызстане. Думаю, загрузить новый комбинат на 100% проблем не составит.

- Собирается ли компания расширять собственную ресурсную базу в Казахстане?

- У нас есть масштабная программа геологоразведки, которая ориентирована на медные и упорные золотые руды, поэтому определенные надежды возлагаем и на собственный прирост.

- Как себя показали юниорные СП в Казахстане?

- В июне мы выкупили у своего юниорного партнера долю в проекте Баксы. Очень довольны результатами, сейчас форсируем подготовку месторождения к освоению. Плюс у нас есть партнерство с юниором в Северном Прибалхашье, это поиск медных и полиметаллических месторождений. В общем, пока у нас из двух юниорных СП "сыграло" одно, второе находится в стадии активной разведки.

Мы открыты новым предложениям. Сейчас в Казахстане острая конкуренция за лицензионные площади. В стране активно работают крупные западные, китайские и местные компании. И такого наплыва вариантов, как в России, в Казахстане сейчас нет. Но мы продолжаем работать в этом направлении.

- Рассматриваете ли вы расширение минерально-сырьевой базы за счет покупки уже разведанных участков или компаний на стадии подготовки к добыче?

- Рассматриваем все варианты. Мы в Казахстане уже почти 15 лет, поэтому большинство перспективных известных объектов знаем. Кроме того, сейчас в стране идет волна изъятий неактивных лицензий и расторжений "спящих" контрактов. Как правило, это участки, которые нельзя назвать топовыми, но процесс также мониторим: может быть, государство повторно выставит на конкурс что-то интересное.

Плюс провели предварительный анализ других стран, по отдельным создали рабочие группы совместно с представителями госорганов. Пока говорить о чем-то конкретном преждевременно, но смотрим серьезно. Казахстан, конечно, страна перспективная, большая по территории, со значительным геологоразведочным потенциалом. Но неплохо было бы иметь какую-нибудь вторую, третью юрисдикцию. Одна страна - хорошо, а две лучше.

Биржа

- Какие у вас впечатления от AIX - биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)?

- Очень профессиональная, компетентная и конструктивная команда. Проект переезда из Лондона в Астану был уникальным. Возникло большое количество сложностей - юридических, технологических - но все они были успешно решены. Команды и AIX (Astana International Exchange, биржа в юрисдикции финцентра "Астана" - ИФ), и МФЦА, и AFSA (Astana Financial Services Authority, Комитет по регулированию финансовых услуг, независимый регулятор МФЦА - ИФ) заняли очень активную позицию, и мы благодарны им за поддержку и оперативную реализацию этого сложного проекта.

Но почивать на лаврах преждевременно, наша промежуточная задача - это увеличение ликвидности. Пока объемы несравнимы с теми, что были в Лондоне. Но уже сейчас Polymetal International - одна из самых активно торгуемых бумаг на AIX, объем торгов порядка 100 тыс. бумаг в день. Наша промежуточная цель - 1 млн бумаг, и это будет уже около $5 млн. Выход на эту цифру - вопрос времени, ее вполне можно достигнуть, и она будет означать, что Polymetal International является не просто формально публичной компанией, но и ликвидным инвестиционным инструментом.

Хочу подчеркнуть, что для нас МФЦА - это постоянный дом, а не транзитная остановка. Polymetal International переехал в Астану навсегда. Поэтому ставим стратегические задачи и готовы создавать долгосрочный инструментарий, включая, например, привлечение международных брокеров, аналитическое покрытие инвестиционными банками и работу с китайскими инвесторами.

- На прошлой неделе завершился срок обмена акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД. Вы не собирались его продлевать?

- Смысла в продлении как таковом нет. У нас есть реестр, который раньше находился в Computershare, а сейчас ведется непосредственно компанией. Но при этом очень активно идет процесс миграции акционеров, как физлиц, так и институционалов, в систему центрального депозитария AIX. Я лично на прошлой неделе открыл там счет, чтобы получить выплату частичного годового бонуса акциями компании. В целом уже больше половины акций, возможно даже ближе к 60%, мигрировали в депозитарий в Астане, и, я думаю, этот процесс будет продолжаться.

Что касается обмена на физический сертификат, это все-таки больше психологическое упражнение - документарное подтверждение записи в компьютерном реестре, чтобы конкретный акционер, особенно "физик", чувствовал себя спокойно.

- Какая сейчас доля акционеров не может получать дивиденды? Что с этим делать?

- Около 12%. И это сейчас ключевой барьер для выплаты дивидендов. Что делать, будем обсуждать, в том числе с регуляторами, с AIX. Готового решения пока нет, идут активные консультации. Надеюсь, до конца года разберемся. Но возобновить выплату дивидендов - наша цель.

- Что компания со своей стороны может сделать для увеличения ликвидности?

- Необходимо работать с инвесторами, но этим наша команда всегда очень активно занималась. Пока львиная доля времени уходит на продолжающуюся миграцию из Лондона, и, я думаю, этот процесс продлится как минимум до Нового года. Сейчас главное - помочь всем акционерам, где бы их акции ни находились, успешно переехать в центральный депозитарий Астаны. Потом пойдет классический маркетинг: встречи с инвесторами, объяснение перспектив компании на новой бирже - с новой стратегией, с новыми инвестиционными планами.

Если говорить про более долгосрочные перспективы, конечно необходимо вернуть институциональных инвесторов. Считаю, шансы есть к концу следующего года - после того как завершится сделка по продаже российских активов.

Предстоит много работы, какие-то вещи придется делать заново. С другой стороны, это, в отличие от собственно переезда, понятная работа, в которой набор инструментов и последовательность шагов достаточно стандартные.

Продажа российских активов

- Раз вы затронули тему продажи российских активов... Кажется, потенциальных интересантов не так много.

- Не буду комментировать конкретный состав интересантов. Их довольно много. Проблема в том, что сделка будет нестандартной, потребуется ее тщательное изучение со стороны американских регуляторов, госорганов РФ. Будет непросто, но я сохраняю оптимизм, потому что активы высокого качества, а мы полностью транспарентны. Принципы, по которым будет совершаться сделка, тоже понятны: тотальный акцент на compliance, а также поддержание полноценной жизнеспособности действующего российского бизнеса, чтобы не нарушились ни производственные, ни инвестиционные планы, ни социальные обязательства. Это очень важно для Polymetal International с точки зрения корпоративного управления, а также для того, чтобы сама сделка прошла максимально гладко, потому что резкие движения и повороты неизбежно сгенерируют ненужные риски. Задача сложная, но понятная. Принципы требовательные, но выполнимые. Так что занимаемся.

- Готова ли компания продавать активы по частям?

- Конечно нет. На самом деле из тех предварительных выражений интереса, которые мы получили за последний месяц с небольшим, только два серьезных предложения касались частичного приобретения. Все остальные, а их более десяти, были о компании в целом. Мы даже не рассматриваем продажу по частям.

- Как я рассуждаю: часть потенциальных интересантов отметается, поскольку они сами под санкциями, часть - потому что получить финансирование на такую крупную сделку сможет далеко не каждая компания. Китайским инвесторам потребуется дополнительное одобрение для покупки участков недр федерального значения. Тогда это не шесть-девять месяцев.

- Согласен, что иностранные инвесторы потребуют какого-то удлинения процесса, и, возможно, тогда мы не уложимся в девять месяцев. Но если у нас будет подписанная сделка, а дело будет только за госодобрением, думаю, другие стейкхолдеры поймут.

А вот в плане финансирования я настроен оптимистично. Отрасль золотодобычи сейчас "горячая", внешняя конъюнктура очень позитивная на фоне высоких цен на золото и слабого рубля. Активы качественные.

Считаю, что сделка обязательно будет найдена и закрыта. Да, есть риски по срокам, но не думаю, что они существенны. Потому что мы взяли на себя определенные обязательства и должны их выполнить.

При этом у нас есть какое-то время, не очень много, но есть, чтобы сделка не оказалась экстренной, чтобы акционеры Polymetal International получили разумную, достойную сумму за российские активы. Понятно, что если трезвым взглядом посмотреть на ситуацию, надеяться на оценку стоимости 2021 года не приходится. Какой-то дисконт будет, но нужно, чтобы он измерялся в процентах, а не в разах.

- Можно личный вопрос: жалко?

- В бизнесе не место пассивным эмоциям... Разделение компании - это не просто, но нужно двигаться дальше. Как дети - рано или поздно наступит момент, когда они покинут родительский дом и продолжат взрослую, самостоятельную и, я уверен, успешную жизнь в новой семье. Да, конечно, хотелось бы, чтобы новая "семья" российского бизнеса была не хуже существующей, это немного волнует, но это один из моментов, на которые у совета директоров есть возможность повлиять - чтобы новые "руки" были надежными, достойными, чтобы российский "Полиметалл" продолжил развиваться по созидательной траектории.

- А как гарантировать нормальное функционирование связки Кызыл-автоклав?

- Будет толлинговый договор. Он уже заключен, идет согласование его долгосрочных условий с регуляторами. Именно поэтому важен выбор контрагента в сделке по продаже российских активов - необходимо минимизировать риск переработки концентрата для Кызыла. Понятно, что это очень важно, это дорого. Этот аспект сделки, кстати, в предварительном общении с потенциальными покупателями занимает значительную долю "эфирного времени". Пожалуй, даже больше, чем, например, проведение оценки стоимости. И речь не о том, что одна сторона хочет этого контракта, а другая нет. Требуется сформулировать условия таким образом, чтобы производственные отношения подкреплялись юридической формой, которая является стабильной, защищаемой, прозрачной.

- После продажи активов возможно распределение средств между акционерами, например в виде спецдивидендов? Это могло бы стимулировать акционеров голосовать за сделку на собрании.

- Есть хорошая пословица: не надо делить шкуру неубитого медведя. Этот вопрос будет уместен после завершения сделки. Пока, мне кажется, он преждевременный.

Для одобрения сделки на собрании нужно простое большинство голосов. Если смотреть на ситуацию прагматично, главными факторами для акционеров будут ее структура и стоимость. Куда пойдут деньги, это уже вторично. Менеджмент Polymetal International всегда взвешенно и качественно проводил аллокацию капитала. На момент голосования будет больше ясности по планам строительства нового автоклава, будут конкретные идеи по приобретению новых активов в Казахстане, менее вероятно, но не исключено - в других странах. Главное - завершить процесс разделения бизнесов в Казахстане и России. Я думаю, логика этого действия настолько очевидна, что у подавляющего большинства акционеров возражений не возникнет. Главное, чтобы условия были разумными.

- Как сейчас распределяются управленческие функции между российским и казахстанским офисами?

- Управляется российский бизнес уже полностью автономно. Я по-прежнему провожу много времени в России, но это в основном связано с предстоящей сделкой, с общением с потенциальными покупателями. В плане производственных и инвестиционных решений новое руководство АО "Полиметалл" - впрочем, на самом деле не особо новое, это люди, которые работают в компании около 20 лет - полностью автономно.

В целом разделение бизнеса уже осуществилось процентов на восемьдесят. Где-то наняли дополнительных сотрудников в Астану, где-то перешли на сервисные договоры с независимыми провайдерами, в частности по информационным технологиям, где-то сохраняются сервисные отношения без оплаты, но в ближайшее время их полностью прекратим. В итоге не будем иметь никаких отношений между российской и казахстанской частями Polymetal, за исключением толлингового договора.

- Что бы еще вы хотели донести до инвесторов?

- Мы очень тщательно обсудили и процесс, и целеполагание, поэтому хотелось бы донести общий оптимистический настрой совета директоров и менеджмента. Понятно, что и сама продажа российских активов, и разделение компании на две части - это события, которые разрушают акционерную стоимость. Но, с другой стороны, казахстанская компания, оказавшись независимой, самостоятельной, предоставленной самой себе, будет иметь множественные возможности для развития и управленческую команду, которая сконцентрируется на Казахстане и других странах Центральной Азии. Опциональность только увеличится.