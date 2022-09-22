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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Polymetal снова повысил прогноз издержек и капзатрат на 2022 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal подтверждает первоначальный производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2022 год, сообщила компания.

Локдауны и логистические ограничения, введенные КНР в связи с коронавирусом, представляют основной риск для выполнения производственного плана, отмечает Polymetal.

При этом на фоне существенного изменения в допущениях относительно обменного курса компания увеличила прогноз денежных (TCC) и совокупных (AISC) затрат на 2022 год с $850-950 до $900-1000 на унцию золотого эквивалента и с $1200-1300 до $1300-1400 соответственно.

Компания повысила прогноз capex с $650 млн до $725-775 млн.

По итогам I полугодия капзатраты Polymetal составили $373 млн, что примерно соответствует уровню прошлого года, но выше прогнозировавшегося уровня - вследствие увеличения объемов закупок и предоплат подрядчикам для обеспечения строящихся проектов (главным образом АГМК-2), а также влияния инфляции и логистических сложностей на capex действующих предприятий Рост капитальных затрат частично нивелирован за счет сужения инвестиционной программы, приостановки проекта Тихоокеанского ГМК и пересмотра сроков реализации проекта Ведуга.

Средние TCC Polymetal по итогам полугодия составили $853 на унцию золотого эквивалента. Увеличение TCC на 20% по сравнению с I полугодием 2021 года в основном обусловлено резким ростом инфляции и увеличением затрат на логистику в сочетании с плановым снижением содержаний в переработке на Албазино и Кызыле, поясняет Polymetal. Существенное влияние на уровень затрат оказала также динамика курса рубля к доллару.

AISC увеличились на 34% и составили $1371 на унцию. Динамика AISC опережает рост TCC в связи с усложнением поставок в сочетании с влиянием инфляции и увеличением резервных запасов оборудования и критически важных запчастей, поясняет компания. На динамику затрат в годовом сравнении также повлияли капитализированные затраты на вскрышные работы на недавно введенном в эксплуатацию Нежданинском и увеличение объема вскрышных работ на Омолоне (месторождение Бургали) и Албазино (Кутын).

В апреле Polymetal уже повышал прогноз по операционным затратам, но снижал при этом прогноз capex на 2022 год по сравнению с первоначальным.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).

Polymetal Китай АГМК-2
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