Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Производитель чипов AMD нарастил квартальную чистую прибыль в 4,5 раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов Advanced Micro Devices в третьем квартале 2023 года увеличил чистую прибыль в 4,5 раза, однако его прогноз на октябрь-декабрь разочаровал инвесторов.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре повысилась до $299 млн, или 18 центов в расчете на акцию, по сравнению с $66 млн, или 4 центами на акцию, годом ранее. Без учета разовых факторов показатель составил 70 центов на акцию.

Выручка выросла на 4% - до $5,8 млрд с $5,565 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль на уровне 68 центов на акцию при выручке в $5,7 млрд.

Выручка подразделения, выпускающего чипы для персональных компьютеров, в минувшем квартале взлетела на 42% в годовом выражении и 46% - в квартальном, до $1,5 млрд. В игровом сегменте продажи сократились на 8% и 5% соответственно, также составив $1,5 млрд. Доход подразделения по производству чипов для центров обработки данных не изменился в годовом выражении, но подскочил на 21% в квартальном - до $1,6 млрд.

AMD планирует получить выручку по итогам четвертого квартала в диапазоне $5,8-6,4 млрд. Эксперты в среднем ожидали $6,4 млрд.

AMD США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Правительство ввело на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Квота на импорт агрохимикатов в Россию предложена в объеме 16 748 тонн

AB InBev Efes выступила против введения минимальной розничной цены на пиво

РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024 года

"АвтоВАЗ" попросил власти компенсировать 100% затрат при поставках в дальнее зарубежье

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });