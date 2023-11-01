СЕО "Шереметьево" ждет пассажиропоток по итогам 2023 года свыше 30 млн человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в 2023 году, как ожидается, превысит 30 млн человек, сообщил журналистам гендиректор АО "Международный аэропорт "Шереметьево"" Михаил Василенко.

"Пассажиропоток растет, мы уверены, что пассажиропоток будет восстанавливаться и будет хорошо расти", - добавил он.

В 2022 году пассажиропоток "Шереметьево" составил 28,4 млн человек, включая детей до двух лет, снизившись в годовом выражении на 8%.