Количество пассажиров столичных аэропортов в мае составило почти 6 млн человек

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Число пассажиров московских аэропортов в мае достигло 5,8 млн, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы наблюдаем стабильный рост пассажиропотока аэропортов Московского авиационного узла. Люди стали больше путешествовать. В мае столичными аэропортами воспользовались больше 5,8 млн человек. Количество пассажиров увеличилось как на внутренних, так и на международных рейсах", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что это на 1,2 млн больше, чем в мае прошлого года. Лидером по росту числа пассажиров на внутренних рейсах к прошлому году стал аэропорт Шереметьево, на международных - Внуково.

Ликсутов также отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве улучшается транспортная доступность московских аэропортов. "Уже в этом году во Внуково придет метро, и поездки станут быстрее", - сказал он.

Говоря о самых популярных направлениях, Ликсутов сообщил, что в топ-3 внутри страны вошли Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Среди международных направлений наибольшим спросом пользуются Стамбул, Анталья и Ереван.