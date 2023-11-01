ВТБ прогнозирует сжатие рынка ипотеки в 2024 году до 5-5,5 трлн рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует снижение объемов выдач ипотеки в следующем году на 24-30%, до 5-5,5 трлн рублей, на фоне мер ЦБ и высокой ключевой ставки, заявил на Московском форуме лидеров рынка недвижимости начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Он отметил, что из-за мер ЦБ потребление капитала по кредитам для клиентов с низким первоначальным взносом и с уровнем долговой нагрузки выше 60-80% выросло в разы, поэтому выдавать такие кредиты становится крайне невыгодно.

"Мы уже сейчас видим, что некоторые крупные банки вообще выходят из некоторых сегментов кредитования, поднимая первоначальные взносы, увеличивая надбавки за первоначальный взнос, например, ниже 30%. Эта тенденция будет продолжаться и дальше", - заявил Бабин.

"После всех этих изменений мы видим по программам не господдержки существенное падение. Мы хотели охладить рынок, мне кажется, мы его замораживаем", - констатировал банкир.

По его словам, в октябре объем заявок и выдач ипотеки сократился на 34-35%.

"Прогнозы по следующему году тоже достаточно сдержанные: если рынок в этому году - 7,2 трлн рублей, то на следующий год мы прогнозируем примерно 5-5,5 трлн рублей, то есть рынок сожмется", - заявил Бабин.

"И мы, конечно, с очень большой тревогой ждем изменений по госпрограммам, и совершенно непонятно, что будет происходить с программами господдержки после 1 июля, потому что если сейчас будет происходить ужесточение условий, то мы получим еще большее сокращение. Вчера вечером у нас было большое совещание на этот счет, и оценки разные игроки рынка дают - до 70% потери в объемах продаж", - сказал он.

Бабин при этом отметил, что ипотечный рынок пока не увидел в полной мере влияния повышения ключевой ставки ЦБ, потому что банки по-прежнему выдают кредиты, одобренные сейчас по более низким ставкам уровня августа-сентября.