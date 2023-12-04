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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

ВТБ ждет роста выдач ипотеки по итогам 2023 года до рекордных 7,6 трлн рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки в 2023 году предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов, что почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть - 2021 года, прогнозирует ВТБ.

При этом на фоне роста ставок и мер ЦБ по "охлаждению" рынка уже в четвертом квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с третьим. По оценке ВТБ, в следующем году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн рублей (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года.

ВТБ в этом году планирует предоставить россиянам на покупку жилья порядка 1,4 трлн рублей ипотеки, что будет почти в 1,5 раза выше результата прошлого года и на 11% - 2021 года. Такой результат во многом обеспечен рекордным спросом в третьем квартале, особенно - в сентябре, когда клиенты ускорили оформление ипотеки, ожидая повышения ставок по рыночным кредитам и изменений неценовых условий по госпрограммам. В банке прогнозируют, что сентябрьский результат в 232 млрд рублей в этот раз не будет перекрыт даже в традиционно пиковом декабре.

С изменением ценовых параметров рынок начал "охлаждаться", а россияне, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. В выдачах ВТБ льготная ипотека по итогам ноября заняла 64%, что на 10 процентных пунктов (п.п.) превышает средние значения по году. В 2024 году сегмент продолжит "остужаться", а основным его драйвером, как минимум в первое полугодие, будут выступать госпрограммы.

"Стремление регулятора "охладить" рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки - сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года. По нашей оценке, стоит ожидать в первую очередь продления "семейной" программы - с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь. Сегодня на "семейную" ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе "привыкания" рынка к работе без основной госпрограммы значение "семейной" ипотеки будет только возрастать", - сказал начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин.

По оценке ВТБ, в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне большую часть 2024 года ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Тем не менее, россиянам, которые берут ипотеку сейчас, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить.

С учетом повышенного интереса россиян к индивидуальным домам, который стимулировало в том числе распространение на этот сегмент господдержки, в этом году сегмент ИЖС на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД.

ВТБ Сергей Бабин Банк России
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