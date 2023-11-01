В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

Наличие льготных программ создает дисбаланс на рынке недвижимости, считает регулятор

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Текущий рост ипотеки во многом обеспечен ослаблением стандартов кредитования, наличие льготных программ создает дисбаланс на рынке недвижимости, заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

Она отметила, что растет разрыв цен между первичным и вторичным рынком: если до введения льготных программ ипотеки он составлял 10%, то на 1 октября этого года достиг 42%.

"В результате у нас сложилась ситуация, когда граждане приобретают жилье на рынке первички по завышенной цене, дальше, если им нужно продать недвижимость, то они, выходя на вторичный рынок, столкнутся с убытками, не смогут продать по той цене, по которой купили, и еще могут остаться должны банку. Если банк останется с этой квартирой в качестве залога в том случае, если кредит будет дефолтным, то тоже у банка не будет достаточно стоимости, чтобы возместить свои потери по кредиту", - сказала Данилова.

ЦБ также видит сложности, связанные с тем, что люди улучшают жилищные условия, продавая жилье на вторичном рынке.

"При этом текущая ситуация характеризуется тем, что льготная ставка примерно в два раза ниже ключевой, соответственно, возникают инвестиционные и арбитражные возможности. Льготные программы становятся привлекательными для инвесторов, то есть не для широкого круга людей, которым мы хотим помочь улучшить жилищные условия, а для тех людей, которые хотят инвестировать", - сказала Данилова.

Она заявила, что позиция ЦБ останется неизменной: льготные программы ипотеки хороши в случае стресса на рынке. Регулятор предлагает еще раз повысить минимальный взнос по ипотечным льготным программам, но этот вопрос находится в компетенции правительства.

"Мы видим также, что рост ипотеки, который сейчас сложился на высоком уровне - 32% в годовом выражении на 1 октября, - во многом был обеспечен ослаблением стандартов кредитования. Мы имеем в виду рост кредитов с высокой долговой нагрузкой. В частности, доля кредитов с ПДН выше 80% у нас увеличилась примерно в два раза за два года, до около 50%", - отметила глава департамента ЦБ.

В числе других рисков - высокая доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%), которая составляет около 60%.

Данилова напомнила, что ЦБ с 1 октября ввел высокие макропруденциальные надбавки для высоко рискованной ипотеки. Кроме того, регулятор думает о расширении инструментария за счет получения права устанавливать макропруденциальные лимиты на выдачи ипотеки (сейчас такое право у ЦБ есть только в отношении необеспеченных потребительских ссуд).