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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Квартальная чистая прибыль DuPont упала на 13%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. в третьем квартале 2023 года сократила чистую прибыль на 13%, а выручку - на 8%.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $319 млн против $367 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,62 с $0,69.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,92 на акцию с $0,82 на акцию годом ранее, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,84 на акцию.

Квартальная выручка DuPont уменьшилась до $3,06 млрд с $3,32 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $3,155 млрд.

Органическое снижение выручки составило 10%.

В DuPont объясняют ухудшение показателей снижением спроса на ее продукцию в сфере полупроводниковых компонентов и строительном секторе, а также негативными последствиями сокращения клиентами запасов продукции.

DuPont продолжит контролировать расходы и планирует принять дополнительные меры для реструктуризации операций с целью улучшения операционных показателей.

По прогнозу компании, ее скорректированная чистая прибыль по итогам всего текущего года составит $3,45 на акцию, выручка - $12,17 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $3,45 на акцию и $12,444 млрд.

DuPont заявила, что закроет в среду анонсированную в августе сделку по продаже 80,1% в подразделении Delrin фонду прямых инвестиций The Jordan Company (TJC).

С начала 2023 года капитализация DuPont выросла на 6,2%.

DuPont США Delrin
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