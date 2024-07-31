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Химкомпания DuPont во II квартале вернулась к прибыли

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. зафиксировала чистую прибыль во втором квартале 2024 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 2%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $178 млн, или $0,42 в расчете на акцию, против чистого убытка в $131 млн, или $0,28 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,97 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,85 на акцию.

Квартальная выручка DuPont увеличилась до $3,17 млрд с $3,09 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $3,1 млрд.

Повышение выручки обусловлено, в частности, ростом спроса на материалы для производства электронных устройств, а также улучшением показателей в подразделении средств для очистки воды, говорится в пресс-релизе компании.

DuPont улучшила прогноз выручки на текущий год до $12,4-12,5 млрд с ожидавшихся ранее $12,1-12,4 млрд, прогноз скорректированной прибыли - до $3,7-3,8 на акцию с $3,45-3,75 на акцию. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $12,272 млрд и $3,64 на акцию соответственно.

DuPont США
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