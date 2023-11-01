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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Таможня отметила рост отправки коксующегося угля из порта Сабетта в Китай

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Тюменской таможни в Сабетте (ЯНАО) в октябре оформили на экспорт в Китай три сухогруза с коксующимся углем, сообщила пресс-служба таможни.

Общий вес оформленного товара - 117 тыс. тонн. Предыдущую партию коксующегося угля - 35 тыс. тонн - из порта Сабетта отправляли в конце прошлого года.

"Наблюдаем наращивание экспортного потенциала наших участников внешнеэкономической деятельности. Для сравнения: в конце прошлого года из морского порта Сабетта убыл один сухогруз с 35 тыс. тонн коксующегося угля, а уже за октябрь 2023 года мы оформили три судна со 117 тыс. тонн природного топлива, которое отправилось в Поднебесную", - приводятся в сообщении слова начальника Новоуренгойского таможенного поста Андрея Костюкова.

В прошлом году партия угля тоже предназначалась для Китая.

Всего с начала года сотрудники Новоуренгойского таможенного поста в Сабетте оформили более 400 танкеров-газовозов, конденсатовозов и сухогрузов с товарами общим весом свыше 15 млн тонн, отмечается в пресс-релизе.

ЯНАО Сабетта Китай
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