В Минэнерго ждут роста экспорта российского угля в Китай в 2023 году в 1,5 раза

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт российского угля в Китай в 2023 году может составить 100-102 млн тонн, сообщил на научно-практической конференции директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев.

"Мы сейчас прорабатываем с коллегами, и очень надеемся, что у нас получится все-таки сделать межправсоглашение (с КНР - ИФ), где на будущее эти 100 млн тонн (угля в год - ИФ) будут зафиксированы", - сказал он.

Он напомнил, что в 2022 году экспорт угля из России в Китай составил 67 млн тонн. Таким образом, по итогам 2023 года поставки могут вырасти в 1,5 раза.

За первые девять месяцев 2023 года Россия экспортировала в КНР 76,5 млн тонн угля, а в Индию - 21,3 млн тонн. За весь 2022 год экспорт российского угля в Индию составил 20 млн тонн, добавил чиновник.

Ранее замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил, что добыча российского угля по итогам 2023 года ожидается на уровне 440 млн тонн, экспорт - около 220 млн тонн.