Лимит оферты на выкуп для акционеров Headhunter вырастет, если будет изменен устав

Изменение устава акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 22 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Исключение из устава HeadHunter пункта, который обязывает при прохождении порога владения в 30% голосов делать предложение другим держателям акций рекрутингового сервиса, позволит увеличить лимит оферты МКАО "Хэдхантер" для акционеров кипрской холдинговой структуры.

Оферта была объявлена в рамках реструктуризации бизнеса группы и ее редомициляции в Россию.

Накануне МКАО объявило оферту на выкуп, а также на обмен ценных бумаг HeadHunter Group Plc.

Оферта на выкуп распространяется на держателей акций и ADS HeadHunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры. Итоговая цена выкупа, с учетом так называемого "налога на выход" в размере 10%, составит 819,45 рубля за акцию.

Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций, или 20% от общего количества выпущенный ценных бумаг HH.

Текущий лимит предложения - до 14 640 715 акций, что составляет 28,9% уставного капитала. Он может быть увеличен до 26 683 989 акций (52,7% от общего числа), но для этого потребуются изменить устав компании.

Внеочередное собрание акционеров, на котором будут обсуждаться изменения устава, запланировано на 22 ноября. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 1 ноября.

Действующий устав HH предполагает, что если один акционер купит больше 30% акций HH, то он обязан направить остальным держателям обязательное предложение о покупке у них их акций. Цена при этом определяется как наивысшая цена купли-продажи бумаг, совершенных остальными акционерами за последние 12 месяцев. Это обязательство не распространяется на структуры Elbrus Capital и Goldman Sachs (инвестбанк вышел из капитала HH в 2023 году).

Также акционерам предлагается ввести в устав HH пункт, по которому количество членов совета директоров должно составлять не менее 5 и не более 9 человек (сейчас количественный состав совета директоров утвержден на уровне 9 человек).

Кроме того, устав предлагается дополнить пунктом о потенциальной редомициляции HH с Кипра (эта возможность также прописана в оферте МКАО).

На 31 декабря 2022 года количество выпущенных акций HH составляет 50 635 720 штук. Крупнейшим акционером HH с долей 22,8% является Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% - у Elbrus Capital. Free float составляет 67,8%.