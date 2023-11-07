OFAC согласовало "налог на выход" в рамках оферты для акционеров HeadHunter

Итоговая цена выкупа, с учетом "налога на выход" в размере 10% (91,05 рубля), составит 819,45 рубля за бумагу

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО "Хэдхантер" на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group Plc.

Как сообщило МКАО, лицензия OFAC касается отчислений так называемого "налога на выход" для держателей бумаг HH из США, желающих принять оферту, а также американских посредников, задействованных в ее реализации.

МКАО объявило оферту на выкуп и обмен ценных бумаг HeadHunter Group Plc 31 октября.

Оферта на выкуп распространяется на держателей акций и ADS HH, которые хранятся вне российской инфраструктуры. Итоговая цена выкупа, с учетом "налога на выход" в размере 10% (91,05 рубля), составит 819,45 рубля за штуку.

Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 127 144 акций, или 20% от общего количества выпущенный ценных бумаг HH.

Держатели акций HH, желающие сохранить свою долю в компании, получат возможность провести обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1. МКАО получит право провести обмен, если к нему будет предложено не менее 50% выпущенных бумаг HH. Предложение на обмен действует для держателей, не связанных с "недружественными" странами, чьи акции хранятся вне российской инфраструктуры.

По итогам процессов выкупа и обмена акций МКАО "Хэдхантер" должно стать холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на "Мосбирже". Саму Headhunter Group PLC также планируется в будущем редомицилировать в Россию.