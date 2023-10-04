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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Компания с Сейшел редомицилирована в САР под названием "Хэдхантер"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Компания Gold Bear Limited с Сейшельских островов редомицилирована в специальный административный район в Калининграде с названием МКАО "Хэдхантер".

По данным ЕГРЮЛ, регистрация завершена 4 октября. Владельцы компании традиционно для резидентов САР в реестре на указаны, а гендиректором МКАО "Хэдхантер" является Дмитрий Сергиенков, возглавляющий рекрутинговый сервис HeadHunter с 1 марта.

В качестве основного вида деятельности МКАО "Хэдхантер" указана деятельность холдинговых компаний.

Также на этой неделе ЦБ РФ принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО "Хэдхантер", следует из материалов регулятора.

Официально HeadHunter не рассказывала о каких-либо конкретных шагах, связанных с редомициляцией.

В июне компания сообщала, что не станет повторно оспаривать решение спецкомиссии Nasdaq о делистинге ее акций с американской биржи (он был проведен 8 июля).

В качестве возможных стратегических сценариев, которые могут быть реализованы после делистинга с Nasdaq, HeadHunter называл "предоставление ликвидности акционерам" и редомициляцию корпуправления компании с Кипра в РФ. На тот момент окончательного решения в пользу какого-либо из сценариев принято не было.

Информация о деятельности Gold Bear Limited и адресе ее регистрации в открытых источниках не указана. В HeadHunter пока не комментируют роль Gold Bear и нового МКАО в корпоративной структуре группы.

Калининград HeadHunter Хэдхантер
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