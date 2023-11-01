Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Инфляция с 24 по 30 октября составила 0,14%

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24% с 17 по 23 октября после 0,15% с 10 по 16 октября, 0,24% с 3 по 9 октября, 0,21% с 26 сентября по 2 октября, соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата. С начала месяца прирост цен к 30 октября составил 0,83%, с начала года - 5,47%.

Из данных за 30 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 октября ускорилась до 6,65% с 6,57% на 23 октября и 6,00% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,69%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых. Это было неожиданным решением для рынка: почти все участники консенсуса "Интерфакса" прогнозировали шаг на 100 б.п., тогда как повышение на 200 б.п. было альтернативным вариантом, звучавшим лишь в некоторых прогнозах.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.