Рост цен на овощи и фрукты в РФ на минувшей неделе замедлился до 1,1%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 24 по 30 октября выросли на 1,1%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда овощи и фрукты подорожали на 1,2%, темпы роста немного замедлились.

В том числе помидоры подорожали на 6,7% (на 7,3% неделей ранее), огурцы - на 1,6% (на 3,7%), свекла - на 0,5% (на 0,3%).

Цены на помидоры в 26 регионах выросли на 0,2-5%, в 30 - на 5,1-10%, в 23 субъектах - на 10,1-17,2%. В Магаданской области и Ненецком автономном округе цены не изменились. В четырех регионах цены снизились на 0,5-2,8%.

В то же время цены на капусту и картофель снизились на 0,9% (на 1,6% и 3,4% соответственно), морковь - на 0,8% (на 1,6%), яблоки - на 0,3% (на 0,7%), бананы - на 0,2% (на 1%), лук - на 0,1% (на 0,7%).

С начала года из плодоовощной продукции больше всего подорожали бананы - на 42,1%. Цены на капусту выросли на 22,3%, помидоры - на 21,2%, яблоки - на 15,1%, морковь - на 11,9%, свеклу - на 8,7%, лук - на 4,6%. Цены на огурцы снизились на 36,4%, на картофель - на 16,2%.

Росстат также сообщил, что потребительские цены на мясо кур в РФ за неделю с 24 по 30 октября выросли на 0,4%.

По сравнению с предыдущей неделей, когда курятина подорожала на 0,7%, рост замедлился. С начала года это мясо стало дороже на 29%.

Из продукции птицеводства наибольшими темпами продолжают дорожать яйца. На минувшей неделе цены на них повысились на 2,3% (на 2,5% неделей ранее). Сначала года рост составил 18,5%.

Росстат также сообщил, что цены на говядину за неделю выросли на 0,3% (также на 0,3% неделей ранее), на свинину - на 0,4% (на 0,5%), на баранину - на 0,6% (на 0,4%). С начала года говядина подорожала на 5,7%, свинина - на 12,4%, баранина - на 16,2%.