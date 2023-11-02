Сбербанк в III квартале получил 411 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк за девять месяцев 2023 года получил 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале - 411,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка в третьем квартале в размере 405,1 млрд рублей (за девять месяцев - 1 трлн 142,6 млрд рублей).

На фоне результатов за третий квартал банк повысил прогноз по рентабельности капитала с "выше 22%" до "выше 24%".

"Сильные результаты за девять месяцев и хороший старт четвертого квартала дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год до уровня выше 24%", - отметил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф (его слова приводятся в сообщении).

Совокупные расходы банка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в третьем квартале составили 48,0 млрд рублей, за январь-сентябрь - 234,9 млрд рублей.

Стоимость риска снизилась в третьем квартале до 0,5%, за девять месяцев - до 0,9%.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года по МСФО Сбербанк не раскрывал.

Чистые процентные доходы в июле-сентябре текущего года выросли до 667,9 млрд рублей за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сентябрь этот показатель увеличился до 1 трлн 828,3 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в третьем квартале 2023 года выросла до 6,0% на фоне роста ставок в экономике и улучшения структуры баланса, отмечает банк.

Чистые комиссионные доходы в третьем квартале увеличились до 195,5 млрд рублей на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания. За 9 месяцев 2023 года этот показатель составил 553,5 млрд рублей.

Операционный доход группы до резервов в июле-сентябре 2023 года составил 796,9 млрд рублей, за январь-сентябрь - 2 трлн 358,7 млрд рублей.

Операционные расходы в третьем квартале достигли 234,2 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне сокращения операционных затрат годом ранее, высокого темпа роста бизнеса в отчетном периоде, а также повышения зарплаты сотрудникам с июля 2023 года. За 9 месяцев 2023 года операционные расходы составили 632,4 млрд рублей.

Отношение расходов к доходам в третьем квартале составило 29,4%, за январь-сентябрь - 26,8%.

Базовый капитал с начала 2023 года вырос на 7,5% - до 5,7 трлн рублей, капитал первого уровня - на 7,3% - до 5,9 трлн рублей, общий капитал - на 7,2% - до 6,1 трлн рублей.

Коэффициент достаточности базового капитала за январь-сентябрь текущего года снизился до 13,2% с 14,7%, капитала первого уровня - до 13,6% с 15,1%, общего капитала - до 14,1% с 15,6.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,3% на 30 сентября 2023 года.