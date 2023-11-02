Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,4%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг позитивной динамикой рублевых цен blue chips на фоне неплохой статистики Минэкономразивтия о ВВП России, а также улучшения внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, ожидаемо не ставшего менять ключевую ставку. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,4%, дорожают акции "Татнефти" и Сбербанка на сильных финотчетах.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3220,43 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1089,33 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 93,24 рубля (+0,5 рубля).

Рост ВВП РФ в сентябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,2% в годовом сравнении после повышения также на 5,2% в августе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В III квартале 2023 года, по расчетам Минэкономразвития, рост ВВП РФ ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале. В I квартале ВВП снизился на 1,8%. В целом за январь-сентябрь 2023 года министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,5%), "Татнефти" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,3% "префы"), "Московской биржи" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги ВТБ (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев составила 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее, сообщается в отчете компании.

Сбербанк за 9 месяцев получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз составлял 1,143 трлн руб.), в III квартале прибыль составила 411,4 млрд руб. (прогноз 405,1 млрд руб.).

Подешевели акции "ММК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Цена размещения в рамках IPO ритейлера Henderson составила 675 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 25 октября (600-675 руб.). Ожидается, что торги начнутся 2 ноября на МосБирже под тикером HNFG. Free float компании по итогам IPO составит 13,9%.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако риски возвращения "медвежьих" настроений достаточно высоки. Снижающиеся объемы торгов даже во время роста рынка говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать "длинные" позиции. В данном случае сказывается повышение ставки ЦБ РФ и укрепившийся в конце октября рубль.

В четверг финансовые результаты опубликует Сбербанк и "ЭЛ5-Энерго", Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь, также начнутся торги акциями Henderson, напомнил аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, Федрезерв накануне не стал менять ставки, при этом глава регулятора Джером Пауэлл ожидаемо дал понять, что период повышения ставок еще не завершен. Реакцию мировых рынков на новости от ФРС можно назвать нейтральной, считает эксперт.

На российском рынке акций продолжается консолидация со снижением торговых оборотов. При этом техническая картина по индексу МосБиржи остается умеренно негативной - на дневном графике явно прослеживается зарождение фигуры "двойная вершина" с пиками 5 сентября и 23 октября (район 3270 пунктов - прим ИФ). Однако целиком полагаться на "технику" не стоит, поскольку рынком сейчас правят частные инвесторы, которые в основной своей массе пока настроены на покупки.

Акции нефтяных компаний поддержала новость от Минфина РФ, что спред российской нефти к эталону в октябре снизился до $9,6 за баррель с сентябрьских $10,9. "Это явное свидетельство того, что "потолок" цен на российскую нефть не работает, а логистические проблемы успешно решаются", - считает эксперт.

Четверг может быть важным днем для Сбербанка после выхода отчета. Уже полмесяца акции торгуются в боковике на сопротивлении. Пока попытки его пробить и закрепиться выше не заканчивались успехом.

"В этом году в большинстве случаев акции Сбера падали в день публикации отчетности. Но сейчас у них есть такой мощный драйвер, как инициатива Минфина собрать с госбанков "сверхдоходы" через повышенные дивиденды", - отметил Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,7-1,6% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170 тыс.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,04-0,3%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг также растут после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $85,36 за баррель (+0,9% и -0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,19 за баррель (+0,9% и -0,7% накануне).

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.