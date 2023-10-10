Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк за девять месяцев 2023 года получил 1 трлн 129,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в сентябре - 130,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Рентабельность капитала в январе-сентябре текущего года составила 25,3%, в сентябре - 26%.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за девять месяцев 2023 года составили 550,9 млрд рублей, в сентябре - 38,9 млрд рублей. Существенное влияние на размер созданных резервов в сентябре оказало обесценение рубля, отмечает банк.

Стоимость риска без учета влияния изменения валютных курсов за девять месяцев 2023 составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 38,1% - до 1 трлн 674,6 млрд рублей. В сентябре этот показатель увеличился на 25,6% - до 206,8 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в январе-сентябре 2023 года вырос на 18,9% - до 515,2 млрд рублей, в сентябре - на 12,1% - до 65,3 млрд рублей.

Операционные расходы за девять месяцев текущего года увеличились на 27,5% - до 587,9 млрд рублей. Отношение расходов к доходам в январе-сентябре составило 22,7%. Операционные доходы в сентябре выросли на 37,5% и составили 73,9 млрд рублей.

Базовый капитал в сентябре вырос на 2,3% - до 4,478 трлн рублей, основной - на 2,2% - до 4,628 трлн рублей, общий - на 3,6% - до 5,712 трлн рублей.

Коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) на 1 октября 2023 года составил 10,2%, основного капитала (Н1.2) - 10,6%, общего капитала (Н1.0) - 13%.