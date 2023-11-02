Starbucks увеличила выручку в IV финквартале на 11%, до рекорда

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 39%, выручку - на 11%, причем последний показатель достиг рекорда.

Как говорится в пресс-релизе Starbucks, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 октября, составила $1,22 млрд, или $1,06 в расчете на акцию, по сравнению с $878 млн, или $0,76 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов также составила $1,06 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,97 на акцию.

Квартальная выручка Starbucks повысилась до рекордных $9,37 млрд против $8,41 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $9,29 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи увеличились на 8%. Количество покупок выросло на 3%, средняя сумма чека - на 4%.

Сопоставимые продажи в Северной Америке и в США повысились на 8%, в остальном мире - на 5%, в том числе в Китае - на 5%.

В четвертом финквартале число кофеен Starbucks по всему миру увеличилось на 816 - до 38 038 заведений. В том числе в США работает 16 352 кофейни Starbucks, в Китае - 6 806.

По итогам всего 2023 фингода чистая прибыль Starbucks выросла на 26%, до $4,12 млрд, или $3,58 на акцию, выручка повысилась на 11,6%, до $35,98 млрд.

В четвертом финквартале компания выкупила собственные акции на $301,6 млн, за весь фингод - на $1 млрд. Совет директоров Starbucks одобрил квартальные дивиденды в размере $0,57 на акцию.

Бумаги Starbucks прибавляют в цене 6,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,9%.