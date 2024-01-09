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Starbucks увеличит число кофеен в Индии с 390 до 1000 к 2028 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, планирует довести число точек в Индии к 2028 году до 1 тысячи.

Сейчас Tata Starbucks - совместному предприятию Starbucks и индийской Tata Consumer Products - принадлежит 390 кофеен в 54 индийских городах. Таким образом, компания планирует открывать в Индии по одной кофейне каждые три дня, говорится в пресс-релизе Starbucks.

Компания рассчитывает увеличить число сотрудников в Индии к 2028 году вдвое - до 4,6 тысячи. Она намерена открывать кофейни в более мелких городах страны и в аэропортах, а также расширять сеть автокафе и круглосуточных точек.

"Стратегия направлена на повышение квалификации местных кадров, открытие новых кофеен с улучшенным обслуживанием, а также продвижение кофе, выращенного в Индии, среди клиентов Starbucks по всему миру", - говорится в пресс-релизе.

Tata Starbucks, созданная в 2012 году, принадлежит Starbucks и Tata Consumer Products в равных долях.

За последние 12 месяцев капитализация Starbucks снизилась на 11%.

Starbucks Индия Tata Group
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