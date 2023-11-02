Производительность труда в США в III квартале выросла максимально с 2020 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года производительность труда в США выросла на 4,7% ко II кварталу, максимальными темпами с июля-сентября 2020 года, по предварительным данным Минтруда страны.

Стоимость рабочей силы снизилась на 0,8%, причем снижение было отмечено впервые с октября-декабря 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 4,1% и повышение второго на 0,7%, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, во втором квартале производительность труда в Штатах увеличилась на 3,6%, а не на 3,5%, как сообщалось ранее. Оценка роста стоимости рабочей силы в апреле-июне пересмотрена до 3,2% с 2,2%.

Производство товаров и услуг в третьем квартале увеличилось на 5,9%, количество отработанных часов - на 1,1%. Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 3,9%.

Производительность труда в США в июле-сентябре выросла на 2,2% относительно того же периода прошлого года, стоимость рабочей силы повысилась на 1,9% в годовом выражении - минимальными темпами со второго квартала 2021 года.