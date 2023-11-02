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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума за 7 недель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 217 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Это максимальный показатель за 7 недель, отмечает Market Watch.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на уровне 210 тыс., по данным Bloomberg.

США
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