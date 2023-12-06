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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Производительность труда в США в III квартале выросла сильнее прогноза

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в третьем квартале 2023 года выросла на 5,2% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным Министерства труда страны

Это максимальные темпы подъема за три года ( с третьего квартала 2020 года). Если не учитывать период пандемии, то повышение будет самым значительным с четвертого квартала 2009 года, отмечает MarketWatch.

Стоимость рабочей силы в США сократилась на 1,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 4,9% и сокращение второго на 0,9%, сообщает Trading Economics.

Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 4,7% и уменьшение стоимости рабочей силы на 0,8%.

Производство товаров и услуг в третьем квартале увеличилось на 6,1% (ранее сообщалось о повышении на 5,9%), количество отработанных часов - на 1,1% (на 0,9%). Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 3,9% (совпало с предварительными данными).

Производительность труда в США в июле-сентябре повысилась на 2,4% относительно того же периода прошлого года. Стоимость рабочей силы увеличилась на 1,6%, что стало минимальным приростом со второго квартала 2021 года

США Минтруда
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