Производитель тренажеров Peloton получил квартальный убыток хуже прогнозов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive сократил чистый убыток на 61% в первом квартале 2024 финансового года, но дал слабый прогноз на текущий финквартал.

Как говорится в письме гендиректора Барри Маккарти акционерам, чистый убыток Peloton в июле-сентябре 2023 года составил $159,3 млн против убытка в $408 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию составил 44 цента, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали его на уровне 34 центов.

Квартальная выручка сократилась на 3%, до $595,5 млн с $616,5 млн, но превысила прогноз аналитиков на уровне $589 млн.

Скорректированная EBITDA в минувшем финквартале вышла в плюс и составила $9,1 млн против минус $33,4 млн годом ранее.

Компания во втором квартале 2024 фингода рассчитывает получить выручку в размере $715-750 млн и зафиксировать отрицательную скорректированную EBITDA на уровне $70-90 млн.

Рынок ожидал выручку в $767 млн и EBITDA без учета разовых факторов на уровне минус $49 млн.