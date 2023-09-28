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Peloton и ритейлер Lululemon договорились о партнерстве на 5 лет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров с подключением к интернету Peloton Interactive станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon Athletica, а этот канадский ритейлер - основным партнером Peloton на рынке спортивной одежды, говорится в пресс-релизе Lululemon.

В рамках сделки сроком на пять лет Lululemon также перестанет до конца текущего года продавать интерактивные зеркала для тренировок Lululemon Studio Mirror, которые конкурировали с решениями Peloton. При этом Lululemon продолжит оказывать поддержку существующим владельцам устройства.

Кроме того, канадская компания 1 ноября прекратит продавать подписки на приложение для тренировок Lululemon Studio тем, у кого нет интерактивных зеркал. Существующим подписчикам предложат присоединиться к аналогичной программе Peloton.

В тот же день членам программы Lululemon Studio All-Access откроют доступ к тысячам тренировок Peloton без увеличения цены подписки.

Покупатели из США, Великобритании и Канады с 11 октября смогут приобрести в розничных магазинах и на интернет-площадке Peloton кобрендинговую одежду из линейки Lululemon, а к марту 2024 года она станет доступна клиентам американской компании в Германии и Австралии. Некоторые инструкторы Peloton станут амбассадорами Lululemon.

Peloton США Канада Lululemon
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