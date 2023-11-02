"Газпром" ждет отражения на биржевом рынке газа появление третьей категории потребителей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Индексация оптовых цен на газ для промышленных предприятий с 1 декабря 2023 года найдет свое отражение на биржевом рынке газа, считает начальник департамента ПАО "Газпром" Виталий Хатьков.

Он сказал об этом на круглом столе "Развитие конкурентного ценообразования на внутреннем рынке газа" на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023).

"Мы понимаем, что (с 1 декабря - ИФ) возникнет уже три категории потребителей: население, промышленность, электроэнергетика. И пока неясно, каким образом это все будет осуществляться на практике, но появление новой категории цен для промышленных потребителей должно внести соответствующие изменения в биржевые процессы. (Возникают - ИФ) вопросы: будет ли это перетекание потребителей от одного поставщика к другому, найдет ли кто-то возможность использовать биржевые инструменты для получения дополнительного преимущества, как в этой ситуации можно рассматривать и осуществлять поставки газа в сезон пикового потребления или сезон закачки", - сказал Хатьков.

Таким образом, по его словам, появление третьей регулируемой категории потребителей может сказаться и на выполнении распоряжения правительства о продаже с 2025 года 10% природного газа на биржевых торгах.

По мнению начальника управления реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз" Ильмира Зарипова, увеличение доли продажи газа на бирже не поможет развитию внутреннего рынка.

"Ряд инициатив, несущих директивный характер, например, продажа газа на бирже - это не выход из ситуации. Мы считаем, что необходимо глубокое реформирование внутреннего рынка газа, потому что, по нашим данным, поставка газа независимыми поставщиками напрямую увеличились с 2006 года более чем на 90 млрд кубов. (При этом - ИФ) основное бремя поставки газа социально ориентированным потребителям несет "Газпром межрегионгаз". Так, доля поставки таким потребителям у нас - 34%, у независимых - 3,7%", - сказал Зарипов.

Говоря о ценах на газ в России в настоящее время, Хатьков отметил, что сейчас уровень цен на газ для потребителей в России "самый благоприятный", даже если сравнивать с уровнем цен в странах ЕАЭС.

"Вы знаете, (что - ИФ) есть отдельная работа, чтобы к определенной дате прийти к соглашению об общем рынке газа, такую работу "Газпром" также осуществляет. Заключены двусторонние межправительственные соглашения по поставкам газа в Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Армению. И вы знаете, какие там цены. Наверное, имеет смысл посмотреть на то, чтобы осуществить сближение цен для потребителей в России с ценами в странах ЕАЭС", - отметил Хатьков.

Как сообщалось, для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году, c 1 декабря 2023 года на 10% будет увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей. Рост цены на газ не коснется населения, а также предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ.