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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В SDN list попали AEON и связанные с ней структуры, а также Глеб Троценко

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Под санкции Минфина США попало список ООО "Инфраструктурная корпорация "АЕОН" (AEON Corporation), созданное бизнесменом Романом Троценко, а также ряд связанных с ней структур, сообщило OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В SDN list также занесены несколько связанных с AEON структур, среди них: ООО "АЕОН Девелопмент", ООО "АЕОН холдинг девелопмент", ООО "АХД Кутузовский Тауэрс", ООО "АХД Южный порт", ООО "Флемстэд", ООО "Речников инвест", ООО "Ри2", ООО "ЦРТИ", ООО "ЮП 2", ООО "БП Инжиниринг", ООО "Специализированный застройщик "Кутузовский, 16".

Кроме того, в списке оказался Глеб Романович Троценко (так зовут одного из сыновей Романа Троценко) и две связанные с ним компании - ООО "Старт Аэро" и ООО "Лекс Прайм".

AEON Corporation - многопрофильный холдинг, инвестирует в строительство жилых и промышленных объектов, аэропортов (в составе холдинга группа "Новапорт"), предприятия речного транспорта. Промышленное направление корпорации представлено "тремя важнейшими проектами", сказано на сайте "АЕОН Девелопмент": АО "СДС АЗОТ" (входит в число крупнейших производителей азотных удобрений и другой химической продукции в России), металлодобывающий холдинг Geopromining, морской порт Индига.

OFAC AEON Минфин США Роман Троценко Глеб Троценко
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