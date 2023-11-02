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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

"СПБ биржа" не будет проводить 3 ноября торги в основных режимах

Биржа рассчитывает возобновить торги 6 ноября

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября на "СПБ бирже" проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября, сообщила биржа.

2 ноября "СПБ биржа" попала под санкции Минфина США. После этой новости торги иностранными и российскими акциями на бирже были приостановлены.

Информацию о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок биржа опубликует позднее.

СПБ биржа Минфин США
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