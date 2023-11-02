Рынок акций РФ просел ниже 3200п по индексу МосБиржи на фоне санкций США

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рост рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми площадками на новостях от Федрезерва США сменился вечером снижением после известий о введении США санкций в отношении ряда российских компаний и банков. Индекс МосБиржи, поднимавшийся днем в район 3230 пунктов, завершил основные торги откатом ниже 3200 пунктов; в лидерах снижения выступили акции подпавшей под американские санкции "СПБ Биржи" (-19,2%), показавшие рекордное падение с конца марта 2022 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3197,22 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1079,82 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 подрос до 93,25 рубля (+0,51 рубля).

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" в санкционный список, следует из сообщения ведомства. "СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.

Также OFAC сообщило, что ПАО АФК "Система" (-2%) и ряд ее портфельных компаний подпали под санкции США. Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.

Кроме того, США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа" (-2%), реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) - ООО "Арктик СПГ 2". Ранее санкции были введены в отношении подрядчика "Арктик СПГ 2" - ООО "Арктик Энерджис".

Также в санкционный список попали семь российских кредитных организаций: Почта банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк.

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