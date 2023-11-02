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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Под санкции США попали ПАО АФК "Система" и ряд ее портфельных компаний, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank, сигнапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.

В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались.

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