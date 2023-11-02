Под санкции Минфина США попали семь российских и один люксембургский банк

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Управление Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control, отвечает за правоприменение в области санкций) внесло в SDN list семь российских банков: Почта-банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк, следует из сообщения ведомства.

Кроме того, в SDN list попал люксембургский East-West United Bank как связанная с АФК "Система" структура (АФК в этот же день тоже попала под анкции США). АФК "Система" владеет 100% East-West United Bank, компания ранее планировала его продать.