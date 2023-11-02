Доллар подорожал на 61 копейку, евро - на 1,52 рубля на новых санкциях США

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - По итогам торгов на "Московской бирже" в четверг курс рубля снизился к бивалютной корзине на фоне новостей о введении США новых антироссийских санкций.

К 19:00 доллар подорожал на 61 копейку, до 93,35 рубля. Евро к этому времени подорожал на 1,52 рубля, до 99,32 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,02 рубля, до 96,04 рубля. Юань подорожал на 7,1 копейки, до 12,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным мировым валютам по итогам торгов четверга на фоне информации о введении новых антироссийских санкций. Ближе к окончанию торгов стало известно, что США пополнили санкционные списки по России более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами.

Как сообщил OFAC Минфина США, под санкциями оказались семь российских кредитных организаций: Почта банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов, банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк, следует из сообщения ведомства.

OFAC также внесло "СПБ биржу" в санкционный список.

Кроме того, США ввели санкции против Якуба Закриева, который возглавил бизнес Danone в России после передачи под управление Росимущества.

Помимо этого, США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа", реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа - ООО "Арктик СПГ 2", следует из опубликованного Минфином США списка.

ПАО АФК "Система" и ряд ее портфельных компаний также попали под санкции США. Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.

В санкционный список также включены ООО "Газпромнефть каталитические системы" (Омск) и ООО "Газпромнефть научно-технологический центр" (Петербург).

Как сообщил Минфин, новые санкции "направлены в отношении физлиц и структур, которые содействуют России на Украине, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран". Отмечается, что новые меры также нацелены против "внутренней промышленной базы России".

Помимо этого отмечается, что санкции "направлены против перспективы российского производства энергии и получения соответствующих доходов, металлургического и горнодобывающего секторов, оборонных закупок, а также против тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства".

Поддержку рублю продолжают оказывать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и дальнейшее возможное повышение ключевой ставки уже на декабрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Указ об обязательной репатриации и продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами способствовал стабилизации валютного рынка, что положительно сказывается на замедлении инфляции, заявил 1 ноября на совещании президент Владимир Путин.

"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет - сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", - сказал он.

По его словам, в рамках указа продолжается "мониторинг и анализ по отдельным компаниям и банкам". "Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну, надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - добавил Путин.

Президентский указ, вводящий требование об обязательной продаже части валютной выручки, был подписан 11 октября этого года, но не публиковался. Сообщалось, что под его действие подпали 43 группы компаний-экспортеров. В соответствии с порядком, утвержденным впоследствии правительством, начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Разница в темпах укрепления доллара и евро обусловлена динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар дешевеет на Forex к большинству мировых валют, в том числе к евро, с учетом вчерашних итогов заседания Федеральной резервной системы, утвердивших трейдеров во мнении, что базовая процентная ставка в США уже достигла своего пика.

Федрезерв 1 ноября сохранил ставку на прежнем уровне - 5,25-5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что американский ЦБ уже проделал значительную работу для ужесточения денежно-кредитной политики, и это обуславливает его осторожный подход к дальнейшим действиям.

Пауэлл отметил при этом, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим. У Федрезерва нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню, сказал Пауэлл.

Нефть эталонных марок остается в плюсе вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,22% - до $86,52 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи на 2,31% - до $82,31 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,7% в ходе торгов в четверг на решении ФРС оставить денежно-кредитную политику без изменений. Снижение доллара повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 3 ноября на 10,71 копейки, до 93,173 рубля, и увеличил курс евро на 56,3 копейки, до 98,9995 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг опустился на 7,56 копейки по отношению к среде и составил 93,1407 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 2,16 копейки и составил 93,1726 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 432,518 млн, из которых $413,108 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 019,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,89 копейки, до 98,928 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 76,41 копейки, до 99,0406 рубля. Объем торгов евро составил 603,554 млн евро, из которых 220,95 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 382,604 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 ноября опустилась на 7 базисных пунктов - до 14,43% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 7 базисных пунктов - до 13,1% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 12,05% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,89% годовых.