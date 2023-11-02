Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Также в санкционный список попали 37 физлиц, в том числе несколько заместителей министра

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США пополнил санкционные списки по России более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами.

В частности, под санкции попали заместители главы Минпромторга Алексей Беспрозванных и Виктор Евтухов, замминистра энергетики Анастасия Бондаренко, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы МЧС Алексей Серко, а еще зампред правительства Чечни Якуб Закриев.

Помимо этого, в списке фигурируют граждане Ирландии, Латвии, Кипра и Турции.

Санкции введены против банков, промышленных и торговых фирм, компаний энергетического сектора, образовательных учреждений: МГТУ им. Баумана, ZALA AERO GROUP "Беспилотные системы", компании Baltelektron, ФАУ "РосКапСтрой", АО "НПЦ Спецнефтьпродукт", АО "Завод "Пластмасс", АО "РУСТИТАН" ООО "Адванта Электро", ООО "Аэроскан", ООО "Ахд Южный Порт", ООО "АльфаКомпонент", ООО "Арктик СПГ 2", ООО "Калининград-Балттранс", объединение "ПРЕССМАШ".

Также в списки добавили ООО "Наночип", ООО "НТЦ "Орион", ООО "НПК "ЭОМС", ООО "Спутник Электроникс", ООО "СПУТНИК-СПЕЦПОСТАВКА", ООО БП "Инжиниринг".

Ограничительные меры ввели также в отношении Завода приборных подшипников, ООО "Завод комплексные дорожные машины", ЗАО "Магнитогорский Завод Прокатных Валков", АО "Станкопром", ООО "Фирма "ХОРСТ", публично-правовая компания "Военно-строительная компания".

В "черные списки" включены и компании из КНР, ОАЭ, Турции, Кипра, Швейцарии, Монголии, Узбекистана.

В пресс-релизе Минфина говорится, что новые санкции "направлены в отношении физлиц и структур, которые содействуют России на Украине, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран". Отмечается, что новые меры также нацелены против "внутренней промышленной базы России".

Помимо этого, отмечается, что санкции "направлены против перспективы российского производства энергии и получения соответствующих доходов, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также против тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства".