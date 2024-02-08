Societe Generale в IV квартале резко сократил чистую прибыль и выручку

Годовая прибыло банка выросла на 37% до 2,49 млрд евро

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA в четвертом квартале 2023 года сократил чистую прибыль более чем в два раза и уменьшил выручку на 10%.

В октябре-декабря чистая прибыль банка составила 430 млн евро против 1,07 млрд евро за тот же период годом ранее.

Чистый банковский доход (аналог выручки) сократился на 10% - до 5,96 млрд евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец 2023 года составлял 13,1% по сравнению с 13,5% годом ранее.

Societe Generale объявил о выплате дивидендов в размере 0,9 евро на акцию, а также о запуске программы выкупа своих акций объемом 280 млн евро.

В 2023 году чистая прибыль банка подскочила на 37% и составила 2,49 млрд евро, выручка понизилась на 7,6%, до 25,1 млрд евро.

На конец декабря группа оценивает свои риски на российских контрагентов и "дочек" российских групп, зарегистрированных за пределами России, в 900 млн евро против 1,8 млрд евро годом ранее.

В текущем году банк прогнозирует рост выручки не менее чем на 5% и показатель CET1 в районе 13%.

Рыночная стоимость Societe Generale за последний год упала на 16,4% (до 16,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 увеличился на 6,9% за этот период.