Производители электромобилей увеличивают скидки на фоне падения спроса

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мировые автопроизводители значительно увеличили диапазон и масштаб скидок на электромобили в попытке замедлить ослабление спроса на них, пишет Financial Times со ссылкой на данные HSBC.

Компаниям впервые приходится принимать меры по стимулированию покупательского интереса, тогда как раньше на автомобили с электродвигателями составлялись многомесячные списки ожидания, что было связано с недостаточным объемом их производства.

В Великобритании скидки в октябре позволяли купить электромобиль в среднем на 11% ниже рекомендованной розничной цены, в США - на 10%. Год назад в Германии скидки почти не предлагались, а сейчас они составляют около 7%.

Спрос оказался ниже ожиданий, в том числе, из-за высоких цен, негативных сообщений (например, отзыв машин, случаи возгорания аккумуляторов) и недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций, в результате чего массовый рынок с осторожностью относится к покупке электромобилей, отмечается в статье.

"Есть явные признаки того, что автопроизводители занимаются продвижением продаж электромобили, - полагает автомобильный аналитик HSBC Майк Тиндалл. - В начале года это было почти немыслимо".

По данным AutoTrader, в Великобритании две трети новых электромобилей были проданы со скидкой или с сильно пониженными процентные ставки по автокредиту. В США скидки на электромобили утроились за последние 12 месяцев. Американская Tesla последовательно снижала цены в Европе, США и Китае, чтобы поддержать продажи автомобилей. Это сказалось и на ее конкурентах.

FT отмечает, что предупреждающие сигналы об ослаблении спроса были. Так, Volkswagen отложил планы по строительству четвертого завода для производства аккумуляторов, сославшись на вялый спрос на электромобили в Европе, а Mercedes-Benz назвал "жестокую ценовую войну" в Китае причиной падения прибыли.

"Весь рынок внезапно перестал бурлить", - сказал один из высокопоставленных руководителей автомобильной отрасли.

После того, как волна первого энтузиазма в отношении электромобилей прошла, массовый рынок оказался гораздо менее снисходительным к их недостаткам.

По словам управляющего VW в Великобритании Алекса Смита, "когда ранняя фаза внедрения заканчивается, и нужно осуществить переход к массовому внедрению, в этот момент срабатывает немного другое потребительское мышление", и уровень требований у людей поднимается выше. В том числе это касается высокой цены электромобилей, которые обычно стоят дороже бензиновых машин.

Однако есть и еще один важный фактор, который отталкивает людей от покупки электромобилей - это политика правительств в данной сфере. Если раньше население считало электромобили единственным вариантом для будущего, то теперь в этом появились сомнения.

Ранее в этом году Брюссель принял решение о том, чтобы разрешить продажу после 2035 года новых бензиновых автомобилей, работающих на синтетическом электротопливе (новый класс углеродно-нейтральных видов топлива, которые производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников).

"Люди очень сбиты с толку, потому что сейчас в Европе они слышат разные мнения", - сказала глава Peugeot Линда Джексон. Клиентам, которые думали, что им нужен электромобиль, внезапно говорят, что есть альтернативы.

Великобритания перенесла введение запрета на продажу новых бензиновых автомобилей с 2030 года на 2035 год, что также изменило настроение вокруг электромобилей.

"Все, кто почти уже собирался купить электромобиль, поняли, что у них есть еще пять лет", - отмечает управляющий дилерской группой Perrys в Великобритании Даррен Ардрон.