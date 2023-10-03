Инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 61,5%, максимума с декабря

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в Турции в сентябре ускорилась по итогам третьего месяца подряд и достигла максимума с декабря прошлого года из-за повышения налогов и ослабления курса лиры.

Потребительские цены увеличились на 61,5% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 58,9% в августе, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 61,7%.

Рост цен на продукты питания в сентябре замедлился до 68,9% с 72,9% в августе. Стоимость транспортных услуг увеличилась на 50,3% после подъема на 70,2%, услуги здравоохранения выросли в цене на 70,3% (77,6%).

Тем временем коммунальные услуги в прошлом месяце подорожали на 42,3% (в августе - на 25%), мебель и бытовая техника - на 59,1% (58,9%).

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в сентябре составила рекордные за 10 месяцев 68,9% против 64,8% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Между тем рост потребительских цен в помесячном исчислении замедлился до 4,9% в сентябре с 9,1% в августе.

ЦБ Турции ожидает, что инфляция составит 65% в 2023 году, 33% в 2024 году, 15,2% в 2025 году и 8,5% в 2026 году.

Турецкая нацвалюта во вторник торгуется около 27,4993 лиры за $1 по сравнению с 27,4648 лиры на закрытие предыдущей сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 вырос с открытия рынка на 0,5%.