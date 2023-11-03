ФНБ в октябре уменьшился на 107 млрд рублей, до 13,54 трлн рублей

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 октября ФНБ составлял 13 трлн 648,3 млрд рублей (эквивалент $140,106 млрд), или 9,1% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 107 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября составил эквивалент 6,938 трлн рублей, или $74,411 млрд, что соответствует 4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

Объем средств в евро в фонде в октябре сократился с 4,071 млрд до 3,667 млрд. Также на счетах размещено 279,774 млрд китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 261,8 млн рублей.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 января по 31 октября составила 1,063 трлн рублей, в золоте - 968,94 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 68,718 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 47,379 млрд рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 657,765 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 940,395 млрд рублей и $1,944 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированном депозите в Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 38,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 3,028 трлн рублей, ВТБ - 147,205 млрд рублей, "Аэрофлота" - 92,786 млрд рублей, ДОМ.РФ - 137 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 467 млрд рублей, в обыкновенные акции ГТЛК - 58,334 млрд рублей, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 185,72 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2022 года по 31 октября 2023 года составила $109,4 млн, что эквивалентно 10,2 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 348,9 млрд рублей, что эквивалентно $4,107 млрд.

В октябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 509,3 млн рублей ($5,4 млн); на депозитах в ВЭБ.РФ - 3,921 млрд рублей ($40,3 млн); в облигации ООО "ВК" - 897,6 млн рублей ($9,2 млн) и ООО "НЛК-Финанс" - 128,6 млн рублей ($1,3 млн).

В октябре ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 142,9 млн рублей, КЖЦ-2 - 118,9 млн рублей. ГТЛК частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в июле 2023 года, на 20 тыс. рублей. "НЛК-Финанс" частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в апреле 2023 года, на 524,2 млн рублей.

В октябре 21,091 млрд рублей из фонда было размещено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 400 млн рублей - в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги", 500 млн рублей - в облигации ГТЛК для финансирования проекта по приобретению подвижного состава, еще 18,7 млрд рублей - в облигации ООО "НЛК-Финанс". Также 842,4 млн рублей были размещены на депозите в ВЭБ.РФ на срок до августа 2047 года по ставке 5% годовых для финансирования проекта по обновлению подвижного состава Петербургского метрополитена, 154,9 млн рублей - на депозите в ВЭБ.РФ на срок до декабря 2042 года под 5% годовых для создания комплекса наземного транспорта в Нижнем Новгороде.