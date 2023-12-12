ФНБ в ноябре уменьшился на 108 млрд, до 13,433 трлн рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 трлн 432,97 млрд рублей (эквивалент $151,129 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 ноября объем фонда составлял 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд), или 9% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 108,26 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря составил эквивалент 6,747 трлн рублей, или $75,902 млрд, что соответствует 4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

Объем средств в евро в фонде в ноябре сократился с 3,667 млрд до 3,269 млрд евро. Также на счетах размещено 279,774 млрд китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 1,188 млрд рублей.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 января по 30 ноября составила 988,099 млрд рублей, в золоте - 889,777 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 55,64 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 38,907 млрд рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 658,36 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, на субординированном депозите в Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 38,434 млрд рублей. Помимо этого средства фонда размещены: в обыкновенные акции Сбербанка - 3,111 трлн рублей, ВТБ - 138,806 млрд рублей, "Аэрофлота" - 86,047 млрд рублей, ДОМ.РФ - 137 млрд рублей, ГТЛК - 58,334 млрд рублей; в привилегированные акции РЖД - 645,3 млрд рублей, АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд рублей, ВТБ - 214,038 млрд рублей, Газпромбанка - 89,954 млрд рублей, Россельхозбанка - 25 млрд рублей; в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 190,195 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, ГК "Российские автомобильные дороги" - 386,745 млрд рублей, "Авиакапитал-Сервис" - 140,892 млрд рублей, "Фонд развития территорий" - 117,074 млрд рублей, ГТЛК - 88,557 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции - 4" - 4,05 млрд рублей, других российских эмитентов - $1,944 млрд.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года составила $123,5 млн, что эквивалентно 10,98 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 349,53 млрд рублей, что эквивалентно $4,114 млрд.

В ноябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда: на депозитах в ВЭБ.РФ - 395,8 млн рублей ($4,3 млн); в облигации "НЛК-Финанс" - 234,1 млн рублей ($2,6 млн).

ВЭБ.РФ в ноябре досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 139,7 млн рублей, КЖЦ-2 - 109 млн рублей. "НЛК-Финанс" частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в августе 2023 года, на 938,9 млн рублей.

В ноябре 6,573 млрд рублей из фонда было размещено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 1,8 млрд рублей - в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для финансирования строительства ЦКАД, еще 12 млрд рублей - для финансирования строительства автодороги "Казань-Екатеринбург", 1,552 млрд рублей - в облигации ГТЛК для финансирования проекта по приобретению подвижного состава общественного наземного пассажирского транспорта для последующего лизинга, еще 10,797 млрд рублей -на приобретение воздушных судов для последующего лизинга, 5,414 млрд рублей - в облигации ООО "НЛК-Финанс". Также 842,4 млн рублей были размещены на депозите в ВЭБ.РФ на срок до августа 2047 года по ставке 5% годовых для финансирования проекта по обновлению подвижного состава Петербургского метрополитена.