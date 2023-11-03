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Дивиденды "Норникеля" за девять месяцев могут составить 915,33 руб. на акцию

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев этого года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Реестр для получения дивидендов закроется по данным на 26 декабря.

Всего компания перечислит акционерам около 140 млрд рублей.

Сплит акций, о котором компания объявила одновременно, не повлияет на выплату рекомендованных советом директоров дивидендов, уточнил CFO "Норникеля": программа дробления займет несколько месяцев.

"Мы неоднократно заявляли, что с точки зрения руководства компании необходимыми условиями для выплаты дивидендов являются достаточный объем свободного денежного потока и комфортный уровень долговой нагрузки. Неплохие результаты за девять месяцев 2023 года дали возможность совету директоров рекомендовать выплату промежуточных дивидендов", - заявил старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

При этом он отметил, что в будущем году компанию ожидают новые вызовы "как в расходной (растущая инфляция и введение экспортных пошлин), так и в доходной (капитальный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском метзаводе и сложная конъюнктура на товарных рынках) частях бюджета".

"В этих обстоятельствах поддержание финансовой устойчивости останется для нас несомненным приоритетом", - заключил CFO "Норникеля".

"Норникель" не выплачивал финальные дивиденды за 2022 год.

Норникель
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