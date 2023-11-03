"Норникель" может провести сплит акций в соотношении 100 к 1

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" рекомендует принять решение о дроблении акций компании с коэффициентом "100", сообщила компания.

Сплит проводится ради повышения инвестиционной привлекательности бумаг компании и их доступности для широкого круга розничных инвесторов. Стоимость одной акции "Норникеля" сейчас составляет около 18 тысяч рублей.

На выплату рекомендованных советом директоров дивидендов сплит не повлияет, уточнил старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев. Программа дробления займет несколько месяцев.

Дробление акций будет проведено автоматически, акционерам никаких дополнительных действий предпринимать не понадобится, объяснил CFO. Акции, оставшиеся на счете депо депозитарных программ, будут также раздроблены.

Ранее представители "Норникеля" обращали внимание на то, что сплит упирается в технические сложности, связанные с замороженной ADR-программой.

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 152 863 397 обыкновенных акций. Около 6,7% капитала, по данным на май прошлого года, приходилось на ADR.