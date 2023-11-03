Объем заблокированных активов австрийского RBI на счетах "С" оценивается в 0,4 млрд евро

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Raiffeisen Bank International (RBI) оценил объем заблокированных активов группы на российских счетах типа "С" почти в 0,4 млрд евро.

"Кроме того, в России размещены финансовые активы амортизированной стоимостью в размере 396 млн евро, представляющие собой выплаты эмитентов локальных долговых инструментов, которые в настоящее время не могут быть перечислены иностранным инвесторам из-за существующих санкций США и ЕС и поэтому хранятся в российском Агентстве по страхованию вкладов", - говорится в квартальной отчетности австрийской группы.

Эти средства "недоступны" для головного офиса, констатирует RBI.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует.

По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января этого года.

В III квартале российский бизнес RBI сократил чистую прибыль по сравнению с предыдущим кварталом на 12%, до 339 млн евро, следует из отчетности группы.

Группа продолжает изучать потенциальные сделки, которые привели бы к продаже или выделению Райффайзенбанка и как результат - деконсолидации его из бизнеса RBI.

Чистый процентный доход российского бизнеса в третьем квартале составил 331 млн евро, за 9 месяцев - 1,03 млрд евро, сократившись на 6% в годовом выражении. Как говорится в отчетности, отрицательная динамика процентных доходов связана с сокращением объемов кредитования на 52% и валютной переоценкой. Только за третий квартал объем кредитного портфеля Райффайзенбанка сократился на 11%, до 6,3 млрд евро. Основное сокращение пришлось на портфели необеспеченных потребительских ссуд и ипотеки, кредиты компаниям, а также кредиты для пополнения оборотных средств.

Чистый комиссионный доход в третьем квартале составил 206 млн евро, за 9 месяцев - 966 млн евро, показав сокращение год к году на 26%. На динамику комиссионных доходов повлияло введение внутренних лимитов на транзакции и снижение маржи в валютном бизнесе, говорится в отчетности.

Расходы на риски, связанные с Россией, в отчетном периоде составили 147 млн евро (за предыдущий период - 299 млн евро).

Группа также зафиксировала убытки от продажи долговых ценных бумаг в России в размере 12 млн евро. Кроме того, в отчетном периоде RBI выделил 34 млн евро на решение юридических вопросов в России и Австрии.

Расходы на персонал в России за 9 месяцев выросли на 110 млн евро из-за повышения заработной платы, расходов на социальное обеспечение, резервов на единовременные выплаты и увеличение численности персонала. На конец третьего квартала в российских подразделениях группы работало 9,953 тыс. сотрудников (рост на 10% год к году).

Объем клиентских депозитов на конец третьего квартала составлял 15,8 млрд евро, сократившись на 11% за квартал и на 38% год к году.

Оценка группы расходов на выплату налога на сверхприбыль изменилась не сильно и составила 47 млн евро (против 50 млн евро в случае применения 5%-ной ставки, которые группа указывала в отчетности за второй квартал).

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.