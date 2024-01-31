RBI в IV квартале продолжил сокращать бизнес в России

За весь 2023 год активы банковской группы в России сократились на 23%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Активы российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в IV квартале 2023 года сократились на 7,1% - до 20,7 млрд евро, следует из отчетности RBI.

За весь 2023 год активы группы в России сократились на 23%.

Кредитный портфель в России на 31 декабря 2023 года составил 5,97 млрд евро, снизившись за год на 33,5%, за отчетный квартал - на 5,2%.

Средства клиентов в 2023 году сократились на 27,4% - до 14,6 млрд евро (в IV квартале - на 7,5%).

Российские "дочки" RBI в IV квартале 2023 года получили 317 млн евро чистой прибыли, что на 6,4% меньше показателя за III квартал 2023 года (339 млн евро) и вдвое меньше результата за IV квартал 2022 года (637 млн евро).

В 2023 году прибыль российского подразделения сократилась на 34,8% - до 1,341 млрд евро с 2,058 млрд евро в 2022 году.

Группа ожидала падения доходов от российских "дочек" в 2023 году на фоне сокращения бизнеса.

Прибыль после налогообложения самого RBI в IV квартале 2023 года составила 304 млн евро против 947 млн евро прибыли в III квартале 2023 года и 890 млн евро прибыли в IV квартале 2022 года.

В 2023 году RBI сократила прибыль после налогообложения на 32,1% - до 2,578 млрд евро с 3,797 млрд евро в 2022 году. Доля прибыли российского подразделения в прибыли группы в 2023 году составляла 52% (в 2022 году - 54%).

Группа отмечает, что продолжает работать над потенциальными сделками, которые привели бы к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и как результат - деконсолидации российского бизнеса из RBI.

Чистый процентный доход российских "дочек" в IV квартале 2023 года составил 382 млн евро, увеличившись на 15,6% по сравнению с результатом за III квартал 2023 года и сократившись на 12,4% по сравнению с результатом за IV квартал 2022 года. В 2023 году этот показатель сократился на 7,6% - до 1,411 млрд евро.

Чистый комиссионный доход в IV квартале 2023 года снизился к III кварталу на 10% - до 186 млн евро (к IV кварталу 2022 году - в 3,8 раза). В 2023 году чистый комиссионный доход сократился на 42,6% - до 1,152 млрд евро.

Риск группы на Россию (net cross border exposure) на 18 января 2024 года сократился до 38 млн евро с 41 млн евро на 27 октября 2023 года.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.