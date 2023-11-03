РЖД в январе-октябре нарастили перевозки черных металлов на 5% при падении экспорта на 8%
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Перевозки черных металлов по сети РЖД за десять месяцев 2023 года увеличились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 75,3 млн тонн. Об этом говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс".
Внутренние перевозки черных металлов составили 50,1 млн тонн, что на 11,2% выше показателя января-октября прошлого года. Международные перевозки упали на 5,4% до 25,2 млн тонн, в том числе транспортировка через порты сократилась на 12,4% (до 15,5 млн тонн), через погранпереходы – выросла на 8,5% (до 9,7 млн тонн).
Импорт черных металлов в РФ железнодорожным транспортом в январе-октябре повысился на 27,2% до 3,1 млн тонн, а экспорт упал на 8,1%, до 20,9 млн тонн.
Перевозки черных металлов ведущими предприятиями РФ в январе-октябре 2023 г. (тыс. тонн):
|Завод
|Отгрузка по РФ
|Экспорт
|Всего
|Январь-октябрь 2023г.
|В % к январю-октябрю 2022г.
|Январь-октябрь 2023г.
|В % к январю-октябрю 2022г.
|Январь-октябрь 2023г.
|В % к январю-октябрю 2022г.
|НЛМК
|4 112,2
|116,3 %
|6 488,9
|93,0 %
|10 601,0
|100,9 %
|"ММК"
|7 501,4
|123,2 %
|1 774,5
|97,7 %
|9 275,8
|117,4 %
|"Северсталь"
|5 370,3
|111,3 %
|702,0
|41,9 %
|6 072,3
|93,4 %
|ЗСМК (Evraz)
|1 920,4
|102,8 %
|2 438,4
|79,4 %
|4 358,9
|88,2 %
|НТМК (Evraz)
|1 928,8
|100,2 %
|1 646,4
|97,0 %
|3 575,1
|98,7 %
|ОЭМК (Металлоинвест)
|986,7
|134,7 %
|1 719,8
|87,7 %
|2 706,5
|100,4 %
|Уральская сталь (ЗТЗ)
|1 237,3
|106,5 %
|1 232,0
|140,3 %
|2 469,3
|121,1 %
|ЧМК ("Мечел")
|1 830,2
|94,4 %
|472,1
|111,8 %
|2 302,4
|97,5 %
|ВМЗ (ОМК)
|1 668,5
|92,0 %
|116,1
|90,7 %
|1 784,6
|91,9 %
|Тулачермет (ПМХ)
|1 050,5
|113,5 %
|590,5
|121,7 %
|1 641,0
|116,3 %
|Нижнесергинский ММЗ (Промсорт)
|1 349,3
|101,6 %
|-
|-
|1 349,3
|100,4 %
|МЗ Балаково (АЭМЗ)
|624,6
|128,5 %
|314,7
|112,6 %
|939,2
|122,7 %
|"ЧТПЗ" (ТМК)
|716,7
|110,2 %
|164,2
|691,3 %
|880,9
|130,6 %
|ВТЗ (ТМК)
|681,5
|84,0 %
|142,9
|72,7 %
|824,4
|81,8 %
|"ПНТЗ" (ТМК)
|763,0
|107,6 %
|45,1
|83,6 %
|808,1
|105,9 %
|Северский ТЗ (ТМК)
|759,2
|106,3 %
|36,1
|99,9 %
|795,3
|106,0 %
|Промсорт
|676,6
|100,2 %
|61,2
|183,3 %
|737,7
|104,1 %
|Амурметалл (Торэкс)
|697,8
|130,9 %
|-
|-
|697,8
|123,9 %
|Тагмет (ТМК)
|537,8
|105,9 %
|147,5
|101,9 %
|685,4
|105,0 %
|Промсорт-Калуга
|526,4
|115,3 %
|141,3
|71,1 %
|667,7
|101,9 %
|ИТЗ ("Северсталь")
|480,5
|100,5 %
|37,4
|73,5 %
|517,9
|97,9 %
|СинТЗ ("ТМК")
|422,3
|98,5 %
|48,1
|145,7 %
|470,4
|101,9 %
|Ашинский МЗ
|297,3
|110,8 %
|38,2
|88,8 %
|335,5
|107,8 %
|"Косогорский металлургический завод"
|88,0
|101,6 %
|232,7
|155,3 %
|320,7
|135,6 %
|Челябинский ЭМК
|199,2
|122,7 %
|94,2
|63,2 %
|293,4
|94,2 %
|Надеждинский МЗ ("УГМК-Сталь")
|263,3
|83,1 %
|12,2
|68,6 %
|275,6
|82,3 %
|Ижсталь
|204,6
|108,2 %
|17,2
|38,6 %
|221,8
|94,9 %
|Кузнецкие ферросплавы (ЧЭМК)
|53,4
|129,1 %
|160,9
|91,3 %
|214,3
|98,5 %
|Белорецкий меткомбинат ("Мечел")
|141,3
|92,3 %
|70,2
|87,6 %
|211,5
|90,7 %
По данным источника, знакомого с деятельностью РЖД, российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в октябре в направлении Европы 515,4 тыс. тонн металла против 590,8 тыс. тонн в сентябре (падение на 12,8% после прироста на 67% месяцем ранее). Показатель без учета Турции упал на 24% к предыдущему месяцу – до 186,4 тыс. тонн со 244,7 тыс. тонн. При этом экспорт российской стали в Турцию в октябре сократился на 5% до 328,9 тыс. тонн с 346 тыс. тонн в первый месяц осени.
По итогам октября назначением в Китай и на Тайвань было отгружено почти 228,4 тыс. тонн против 258,1 тыс. тонн месяцем ранее.
Назначением в Мексику и Бразилию в прошлом месяце по сети РЖД было отгружено 575,8 тыс. тонн металла по сравнению с 463,1 тыс. тонн, поставленными в сентябре в том числе с учетом поставок в США (падение на 24%). В октябре поставки в США не осуществлялись.
В страны СНГ в октябре было отгружено 505,1 тыс. тонн металла, что почти на 5% ниже сентябрьских объемов (531 тыс. тонн).
Назначением в страны АТР (без учета Китая и Тайваня) в прошлом месяце было поставлено 57,9 тыс. тонн металла по сравнению со 104 тыс. тонн месяцем ранее.
Экспорт из РФ железной руды и концентрата в октябре составил 1,1 млн тонн (976,2 тыс. тонн месяцем ранее), основной объем был отгружен в Китай - 927,1 тыс. тонн (884,3 тыс. тонн в сентябре).