РЖД в январе-октябре нарастили перевозки черных металлов на 5% при падении экспорта на 8%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Перевозки черных металлов по сети РЖД за десять месяцев 2023 года увеличились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 75,3 млн тонн. Об этом говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Внутренние перевозки черных металлов составили 50,1 млн тонн, что на 11,2% выше показателя января-октября прошлого года. Международные перевозки упали на 5,4% до 25,2 млн тонн, в том числе транспортировка через порты сократилась на 12,4% (до 15,5 млн тонн), через погранпереходы – выросла на 8,5% (до 9,7 млн тонн).

Импорт черных металлов в РФ железнодорожным транспортом в январе-октябре повысился на 27,2% до 3,1 млн тонн, а экспорт упал на 8,1%, до 20,9 млн тонн.

Перевозки черных металлов ведущими предприятиями РФ в январе-октябре 2023 г. (тыс. тонн):

Завод Отгрузка по РФ Экспорт Всего Январь-октябрь 2023г. В % к январю-октябрю 2022г. Январь-октябрь 2023г. В % к январю-октябрю 2022г. Январь-октябрь 2023г. В % к январю-октябрю 2022г. НЛМК 4 112,2 116,3 % 6 488,9 93,0 % 10 601,0 100,9 % "ММК" 7 501,4 123,2 % 1 774,5 97,7 % 9 275,8 117,4 % "Северсталь" 5 370,3 111,3 % 702,0 41,9 % 6 072,3 93,4 % ЗСМК (Evraz) 1 920,4 102,8 % 2 438,4 79,4 % 4 358,9 88,2 % НТМК (Evraz) 1 928,8 100,2 % 1 646,4 97,0 % 3 575,1 98,7 % ОЭМК (Металлоинвест) 986,7 134,7 % 1 719,8 87,7 % 2 706,5 100,4 % Уральская сталь (ЗТЗ) 1 237,3 106,5 % 1 232,0 140,3 % 2 469,3 121,1 % ЧМК ("Мечел") 1 830,2 94,4 % 472,1 111,8 % 2 302,4 97,5 % ВМЗ (ОМК) 1 668,5 92,0 % 116,1 90,7 % 1 784,6 91,9 % Тулачермет (ПМХ) 1 050,5 113,5 % 590,5 121,7 % 1 641,0 116,3 % Нижнесергинский ММЗ (Промсорт) 1 349,3 101,6 % - - 1 349,3 100,4 % МЗ Балаково (АЭМЗ) 624,6 128,5 % 314,7 112,6 % 939,2 122,7 % "ЧТПЗ" (ТМК) 716,7 110,2 % 164,2 691,3 % 880,9 130,6 % ВТЗ (ТМК) 681,5 84,0 % 142,9 72,7 % 824,4 81,8 % "ПНТЗ" (ТМК) 763,0 107,6 % 45,1 83,6 % 808,1 105,9 % Северский ТЗ (ТМК) 759,2 106,3 % 36,1 99,9 % 795,3 106,0 % Промсорт 676,6 100,2 % 61,2 183,3 % 737,7 104,1 % Амурметалл (Торэкс) 697,8 130,9 % - - 697,8 123,9 % Тагмет (ТМК) 537,8 105,9 % 147,5 101,9 % 685,4 105,0 % Промсорт-Калуга 526,4 115,3 % 141,3 71,1 % 667,7 101,9 % ИТЗ ("Северсталь") 480,5 100,5 % 37,4 73,5 % 517,9 97,9 % СинТЗ ("ТМК") 422,3 98,5 % 48,1 145,7 % 470,4 101,9 % Ашинский МЗ 297,3 110,8 % 38,2 88,8 % 335,5 107,8 % "Косогорский металлургический завод" 88,0 101,6 % 232,7 155,3 % 320,7 135,6 % Челябинский ЭМК 199,2 122,7 % 94,2 63,2 % 293,4 94,2 % Надеждинский МЗ ("УГМК-Сталь") 263,3 83,1 % 12,2 68,6 % 275,6 82,3 % Ижсталь 204,6 108,2 % 17,2 38,6 % 221,8 94,9 % Кузнецкие ферросплавы (ЧЭМК) 53,4 129,1 % 160,9 91,3 % 214,3 98,5 % Белорецкий меткомбинат ("Мечел") 141,3 92,3 % 70,2 87,6 % 211,5 90,7 %

По данным источника, знакомого с деятельностью РЖД, российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в октябре в направлении Европы 515,4 тыс. тонн металла против 590,8 тыс. тонн в сентябре (падение на 12,8% после прироста на 67% месяцем ранее). Показатель без учета Турции упал на 24% к предыдущему месяцу – до 186,4 тыс. тонн со 244,7 тыс. тонн. При этом экспорт российской стали в Турцию в октябре сократился на 5% до 328,9 тыс. тонн с 346 тыс. тонн в первый месяц осени.

По итогам октября назначением в Китай и на Тайвань было отгружено почти 228,4 тыс. тонн против 258,1 тыс. тонн месяцем ранее.

Назначением в Мексику и Бразилию в прошлом месяце по сети РЖД было отгружено 575,8 тыс. тонн металла по сравнению с 463,1 тыс. тонн, поставленными в сентябре в том числе с учетом поставок в США (падение на 24%). В октябре поставки в США не осуществлялись.

В страны СНГ в октябре было отгружено 505,1 тыс. тонн металла, что почти на 5% ниже сентябрьских объемов (531 тыс. тонн).

Назначением в страны АТР (без учета Китая и Тайваня) в прошлом месяце было поставлено 57,9 тыс. тонн металла по сравнению со 104 тыс. тонн месяцем ранее.

Экспорт из РФ железной руды и концентрата в октябре составил 1,1 млн тонн (976,2 тыс. тонн месяцем ранее), основной объем был отгружен в Китай - 927,1 тыс. тонн (884,3 тыс. тонн в сентябре).