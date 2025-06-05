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Сталепроизводители в мае сократили объем экспорта по сети РЖД почти на 10% м/м

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в мае на экспорт по сети РЖД 1,8 млн тонн металла, следует из данных транспортной статистики. Это почти на 10% ниже апрельского показателя в 1,99 млн тонн.

Основной объем экспорта пришелся на стальную заготовку - 980,4 тысячи тонн по сравнению с апрельскими 1,04 млн тонн. Экспорт чугуна составил 185,1 тысячи тонн, что на 25% ниже 245,3 тысяч тонн, отгруженных в апреле.

Общий объем перевозки черных металлов по железной дороге в мае составил 6,2 млн тонн против 6,4 млн тонн (-3%). Внутри рынка по сети РЖД было перевезено при этом 3,98 млн тонн (4,1 млн тонн в апреле).

Импорт железнодорожным транспортом в прошлом месяце составил 319,1 тысячи тонн, а в апреле - 289 тысяч тонн.

РЖД
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