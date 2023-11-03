Новак поручил ФАС и Минэнерго разработать план стабилизации цен на зимнее дизтопливо

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ должны разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо на весь период спроса, а также предложить меры противодействия диспаритету цен на него в оптовом и розничном сегментах, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по внутреннему рынку нефтепродуктов в пятницу. План должен быть разработан к следующему аналогичному совещанию.

Кроме того, вице-премьер поручил ФАС проконтролировать ситуацию с розничными ценами на топливо в новых регионах, на Дальнем Востоке, в Дагестане и ряде субъектов Сибири. В частности, регуляторам предстоит провести анализ цен на заправках в этих регионах, зафиксировать разницу стоимости топлива на АЗС крупных нефтяных компаний и независимых станциях и привести ее к рыночным показателям.

"Цены на АЗС на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года. ФАС обязана за этим следить", - отметил вице-премьер.

Участники совещания также отметили, что дефицита по поставкам топлива сельхозпроизводителям не наблюдается: спрос потребителей удовлетворен, цены выровнялись.