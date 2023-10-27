Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Напряженность – таким словом можно описать ситуацию, с которой каждый год отечественный рынок дизельного топлива вступает в зиму и переходит на морозостойкие сорта. Октябрь 2023-го не стал исключением – сезонные продажи зимнего ДТ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начались с исторически высоких цен. Это создавало впечатление зарождения нового витка ценового кризиса на топливном рынке, только теперь уже с зимним дизелем. Однако правительство продемонстрировало, что оставлять ситуацию с зимним ДТ на откуп рынку точно не намерено.

На последних совещаниях у вице-премьера Александра Новака тема зимнего ДТ явно была приоритетной. Власти уже указали нефтяным компаниям на необходимость полного замещения продаж на бирже летнего ДТ – на межсезонное и зимнее. Также перед нефтяниками поставлена задача наращивания выпуска морозостойкого продукта. Изучалась даже возможность запрета экспорта авиакеросина для полноценного обеспечения России зимним ДТ.

Отраслевые эксперты, анализируя текущую ситуацию с зимним дизелем в стране, сходятся во мнении, что к настоящему моменту проблемы купированы. И высказывают надежды, что все – и власти, и нефтяники, и сам рынок – сделав выводы из летнего кризиса, не допустят эксцессов зимой. О том, с какими ценами и предложением на бирже начался сезон активного потребления Россией зимнего дизтоплива, какую роль на этом рынке сейчас играют суррогаты и как дизельному сегменту пережить долгую российскую зиму – в обзоре "Интерфакса".

Открытие сезона

В течение всего октября зимнее дизельное топливо торгуется на бирже на максимальных уровнях (по национальному индексу СПбМТСБ, отражающему данных всех НПЗ страны), ниже 73 тыс. руб./т. цена не опускалась. К настоящему моменту средняя месячная цена тонны зимнего ДТ находится на отметке 74,5 тыс., что на 8% выше среднего показателя за аналогичный месяц 2022 года.

Отраслевые эксперты подчеркивают, что в сентябре-октябре традиционно наиболее высокие цены на зимний дизель, поскольку в эти месяцы осуществляется переход с летнего ДТ и НПЗ необходимо время, чтобы сформировать предложение на рынке. "В отличие от летнего топлива, которое можно было накопить в запасах, морозостойкие сорта накапливают только перед началом сезона. Другими словами – увеличить предложение за счет остатков не получится", - поясняет руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко отмечает, что по итогам октября предложение зимнего дизтоплива на СПбМТСБ составит 300 тыс. тонн, что на 21% меньше, чем в октябре 2022-го. Однако если рассматривать показатель за два первых осенних месяца, то он составит 481,3 тыс. тонн, что на 1,8% больше, чем в сентябре-октябре прошлого года.

"Накапливаемым итогом в текущем сезоне пока что предложение значительно опережает показатели прошлого. До конца октября можно ожидать еще порядка 80-90 тыс. тонн зимнего ДТ и 75-85 тыс. тонн межсезонного. И это на фоне очень низких объемов производства дизельного топлива в целом", - говорит Дьяченко.

Ссылаясь на данные Росстата, он подчеркивает, что на 15 октября недельные объемы производства дизеля были на 6,8% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. Если рассматривать четырехнедельный цикл, то снижение год к году составляет 5,5%. Дьяченко связывает причины снижения переработки с ремонтами на НПЗ: "Текущий цикл намного глубже, чем прошлогодний, если оценивать по объемам производства".

Эксперт подчеркивает, что развитие ситуации на рынке дизтоплива зависит от того, смогут ли нефтяники повысить объем производства, поскольку больших запасов зимнего ДТ нет. При этом нельзя забывать о внеплановых рисках, например, нельзя исключить несвоевременный выход из ремонтов ряда НПЗ или возникновение логистических проблем.

"Суммарно в цифрах положение может выглядеть нормальным, но "на карте" – нет. Предложение может быть в одном регионе, а спрос и дефицит сформироваться в другом. Не все в руках ВИНК", - считает Дьяченко.

Время суррогата

Внутренний спрос на зимнее дизельное топливо в 2023 году составит около 18,4 млн тонн, подсчитали эксперты "Петромаркета". При этом, по их мнению, он будет покрыт заводским продуктом только на 90%.

"Разница между спросом и заводским производством – это ниша для суррогатного продукта, полученного путем смешения авиакеросина с летним или межсезонным дизелем, а также средними дистиллятами. Именно суррогат традиционно решает проблему дефицита заводского продукта", - подчеркивают в "Петромаркете".

Ведомствам, действительно, было поручено изучить возможный запрет экспорта авиакеросина в качестве превентивной меры для увеличения производства зимнего дизтоплива. Такое предложение было выдвинуто на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в середине октября, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом встречи.

Пока от введения запрета решили отказаться, сообщил агентству другой источник. Вместо этого, по его словам, до нефтяных компаний были доведены рекомендационные объемы производства морозостойких сортов дизтоплива на НПЗ, а также авиакеросина.

"Если возникнет дефицит суррогата, то ситуация на рынке зимнего дизтоплива станет по-настоящему напряженной. Но пока предпосылок для появления такого дефицита нет. Во-первых, в стране нет недостатка в компонентах для смешения, в том числе авиакеросина, значительные объемы которого были закуплены производителями суррогата еще в летний сезон. Во-вторых, смешение дает хорошую маржу даже с учетом выплаты акцизов на авиакеросин, вовлекаемый в производство суррогата", - констатирует "Петромаркет".

По оценкам аналитиков, чистая маржа такого суррогатного продукта - даже с учетом выплаты акцизов и последующей продажи в мелком опте - составляет в среднем по стране около 4 тыс. руб./т.

Отраслевые эксперты оценивали объем выпуска керосина в РФ в январе-августе в 7,5 млн тонн, из которых было поставлено за рубеж 1,1 млн тонн. Основным экспортером авиатоплива является "НОВАТЭК", который обеспечил отгрузку морем более половины этого объема - около 680 тыс. тонн. Остальную часть - около 430 тыс. тонн - поставили за рубеж другие производители по железной дороге: "Газпром нефть", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Фортеинвест" и другие.

Согласно сообщениям "НОВАТЭКа", за 9 месяцев из Усть-Луги компания экспортировала 0,9 млн т керосина. Дьяченко думает, что, учитывая экспортную ориентированность завода, на него не будут распространены возможные ограничения поставок за рубеж. "То есть (если введут запрет на вывоз керосина - ИФ) будут исключения из запрета, под которые и подпадет продукция "НОВАТЭКа", - подчеркивает он.

При этом эксперт отмечает, что возможный запрет на экспорт керосина можно рассматривать только как оперативную меру в случае возникновения реального недостатка предложения. "Если не нарастить переработку относительно текущих уровней, может возникнуть дефицит. И тогда для оперативного его закрытия необходимо будет увеличить производство именно за счет смешивания", - говорит эксперт.

Между тем, есть и альтернативные мнения относительно достаточности выработки зимнего ДТ в России. Генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" (ООО "НААНС-МЕДИА") Тамара Сафонова отмечает, что инвестиции в модернизацию НПЗ, осуществленные за последний десяток лет, дали ощутимый результат для отрасли: возросла доля производства высокомаржинальных и качественных нефтепродуктов.

По ее оценке, производство ДТ, как летнего и межсезонного, так и зимнего и арктического, закрывает потребности внутреннего рынка. "Однако сосредоточенность основной части НПЗ в европейской части, ремонтно-профилактические работы, временные затраты на доставку топлива, увеличение экспортных поставок может создавать дисбаланс спроса и предложения на конкретные виды топлива именно на региональном уровне", - добавляет Сафонова.

Влияние мирового рынка

Одним из факторов ценового кризиса на топливном рынке России летом 2023 года стала высокая экспортная альтернатива на фоне напряженной ситуации с поставками нефтепродуктов на мировых рынках. Она сохраняется и на сегодняшний день, отмечало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем отчете. Фундаментальное влияние здесь оказывает европейский рынок нефтепродуктов, который все еще перестраивается после отказа от российского импорта, а внутренний объем переработки по итогам августа составлял 11,5 млн б/с, что на 370 тыс. б/с меньше, чем годом ранее, и на 1,3 млн б/с ниже допандемийного уровня.

МЭА со ссылкой на данные Argus отмечает, что крэк-спред на дизель в середине октября находился вблизи $28/барр., что гораздо ниже исторического максимума прошлого года, но все равно выше аналогичных среднегодовых показателей последних лет.

Напряженная ситуация на мировом рынке по-прежнему выступает фактором поддержки цен на дизтопливо в РФ, считает Дьяченко. Однако влияние внешних причин может не проявиться в динамике цен под воздействием ручных мер правительства, добавляет эксперт. "Тем не менее влияние будет – на денежные потоки и экономическую эффективность. Это влияние можно купировать на относительно коротком временном промежутке – от месяца до трех, но в более продолжительной перспективе оно обязательно скажется на ценах и объемах производства", - говорит Дьяченко.

Независимый отраслевой эксперт Михаил Турукалов, в свою очередь, отмечает, что возврат полного демпфера делает для нефтяников поставку дизтоплива на внутренний рынок более привлекательной в сравнении с экспортом.

"Ожидаемый рост переработки сырья на российских НПЗ в ноябре позволяет надеяться на улучшение ситуации с предложением морозостойкого дизтоплива. Не факт, что зимнее ДТ существенно подешевеет в ноябре, однако цены могут снизиться в декабре, после того как потребители сформируют его запасы", - отметил Турукалов.