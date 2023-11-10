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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Новак назвал завышенной маржинальность независимых АЗС Дагестана

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Маржинальность независимых АЗС в республике Дагестан в настоящее время завышена, сообщил вице-премьер Александр Новак в Махачкале на совещании о стабилизации ситуации в электросетевом комплексе республики и реализации программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.

"Маржинальность тех независимых автозаправочных сетей, которые здесь работают, она завышена, и надо приводить ее в соответствие, поскольку цены на АЗС отличаются от соседних республик. (...) В сентябре был рост (цен на топливо - ИФ), но 21 сентября из-за запрета на экспорт нефтепродуктов, введенного правительством РФ, биржевые цены стабилизировались, они упали по разным видам нефтепродуктов до 15 тысяч рублей за тонну. И вот эти оптовые цены должны были транслироваться в снижение цен на независимых АЗС", - сказал Новак.

Проблему роста розничных цен на топливо на совещания поднял глава Дагестана Сергей Меликов.

"Хотел бы остановиться на проблеме роста розничных цен на моторное топливо, который ускорился в сентябре этого года. И в целом цены на АЗС возросли на 10-12%. В этой связи правительством Дагестана были организованы проверки на предмет наличия картельного сговора, а также обоснованности ценообразования автомобильного топлива, реализуемого на территории региона. Направлено обращение в адрес прокуратуры и ФАС", - сказал он.

Он подчеркнул, что для обеспечения прозрачной работы топливного рынка в республике создана Дагестанская топливная ассоциация: "Ее работа призвана решить вопросы, связанные с безопасным функционированием АЗС, обеспечением населения качественным топливом, а также выводом из тени предпринимателей, которые работают без уплаты налогов".

На совещании вице-премьер также затронул тему стабилизации ситуации в электросетевом комплексе республики и подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

"Предусмотрено 1,2 млрд рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду из резервного фонда РФ. В ближайшее время выйдет постановление правительства и средства будут перечислены", - сказал Новак.

Глава Дагестана напомнил, что на 2024-2026 годы на повышение надежности электросетевого комплекса Дагестана планируется направить порядка 9 млрд рублей средств федерального бюджета.

Александр Новак Дагестан Сергей Меликов ФАС
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